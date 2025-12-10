Повітряні сили: РФ запустила ударні БПЛА по Україні (оновлено)
Ввечері вівторка, 9 грудня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 17:47 - повідомляється про фіксацію безпілотників на Сумщині: група БпЛА слідувала у напрямку Лебедина.
О 18:43 - ворожі "Шахеди" рухаються за напрямками:
- з Сумщини у напрямку Полтавщини;
- Харківщина: БпЛА в районі Краснокутська.
Оновлена інформація
О 19:25 - повідомляється про безпілотники на Сумщині: БпЛА повз Охтирку. На Харківщині БпЛА у бік Берестина/ Слобожанського.
Оновлена інформація
О 20:31 - повідомляється про безпілотники на Харківщині - в районі Слобожанського, Балаклії та Шевченкового.
О 21:05 - групи БпЛА із Харківщини у напрямку Павлограда та Дніпра.
О 21:29 - декілька груп ударних безпілотників через Херсонщину у бік Миколаївщини.
Оновлена інформація
О 22:27 - групи БпЛА із Херсонщини в акваторію Чорного моря.
О 22:40 - безпілотники з Чорного моря на Одещину (Південне) та Миколаївщину (у бік Березанки).
О 22:57 - групи БпЛА вздовж межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.
Оновлена інформація
О 23:47 - Одещина: БпЛА курсом на Ананьїв. Також Групи БпЛА маневрують поблизу Тендрівської коси.
О 00:19 - нові групи БпЛА курсом на Одесу/Чорноморське.
Оновлена інформація
О 00:50 - Одещина: групи БпЛА повз Іванівку на північ.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 9 грудня російські війська вчинили чотири десятки атак на Дніпропетровську область.
Будь ласка, зачекайте...
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