Росіяни 40 разів вдарили по Дніпропетровщині: двоє постраждалих, пошкоджено будинки, гуртожиток, заклад освіти. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 9 грудня російські війська вчинили чотири десятки атак на Дніпропетровську область. Під атакою перебували населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Свою агресію російські війська спрямували на Нікопольщину. Тероризували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську і Покровську громади. Застосовували дрони, артилерію.
Унаслідок атак постраждали дві людини:
- 58-річна жінка госпіталізована,
- 43-річна потерпіла – відновлюватиметься вдома.
Також пошкоджені заклад освіти і гуртожиток при ньому, сім приватних будинків, декілька господарських споруд. Вогнем знищений вантажний напівпричіп, побило дві легкові автівки.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник вдарив КАБом по Межівській громаді. Потрощена будівля млину і шість приватних осель.
Наслідки атак
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