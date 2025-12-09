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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни 40 разів вдарили по Дніпропетровщині: двоє постраждалих, пошкоджено будинки, гуртожиток, заклад освіти. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 9 грудня російські війська вчинили чотири десятки атак на Дніпропетровську область. Під атакою перебували населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Свою агресію російські війська спрямували на Нікопольщину. Тероризували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську і Покровську громади. Застосовували дрони, артилерію.

Унаслідок атак постраждали дві людини:

  • 58-річна жінка госпіталізована,
  • 43-річна потерпіла – відновлюватиметься вдома.

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Також пошкоджені заклад освіти і гуртожиток при ньому, сім приватних будинків, декілька господарських споруд. Вогнем знищений вантажний напівпричіп, побило дві легкові автівки.

Синельниківський район

На Синельниківщині противник вдарив КАБом по Межівській громаді. Потрощена будівля млину і шість приватних осель.

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Наслідки атак

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (34617) Нікополь (1570) Дніпропетровська область (5155) Нікопольський район (809) Синельниківський район (568)
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