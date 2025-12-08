Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула людина, поранені цивільні та зруйнована інфраструктура. ФОТОрепортаж

На Криворіжжі, Павлоградщині, Нікополі та Дніпрі російські війська завдали ударів БпЛА та артилерією. Загинула людина, серед поранених діти, пошкоджено житлові та адміністративні будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Криворізький район

Пізно ввечері армія РФ вдарила FPV-дронами по Зеленодольській та Грушівській громадах на Криворіжжі. В останній було тяжко травмовано чоловіка. Він помер в лікарні.

У районі пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Також горів дім на колесах.

Павлоградський район

По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог бив БпЛА. Четверо поранених, серед яких 14-річна дитина. Одна з поранених "важка".

Там горів приватний будинок, ще 2 пошкоджено. Пошкоджень також зазнала господарська споруда та машина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни били по Нікопольщині та Криворіжжю: пошкоджено будинки, торговельні павільйони, зупинки, підприємство. ФОТОрепортаж

Нікопольський район

По Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах росіяни били артилерією та FPV. Постраждала 13-річна дівчинка.

Побиті 2 п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто.

Удар по Дніпру

Ще одним БПЛА окупант вдарив по адмінбудівлі в Дніпрі, вона горіла. Також ушкоджень зазнали 3 багатоквартирні будинки, авто.













Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Дніпропетровщину: поранена дитина, пожежі та руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж