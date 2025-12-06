Атака на Дніпропетровщину: поранена дитина, пожежі та руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровську область, спричинивши низку пожеж та руйнувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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У Дніпрі внаслідок ударів спалахнули кілька займань, зокрема пошкоджено приватний будинок.

У Павлограді після ворожого удару безпілотника загорілися гараж та господарська споруда.

Зранку 6 грудня ворог завдав чергового ракетного удару. У Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків – 37 та 65 років і 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися будуть вдома.

Зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Зачепило й два гаражі.









Нікопольський район

По Нікопольському району росіяни били важкою артилерією та FPV-дронами. Під обстріли потрапили Мирівська, Покровська, Марганецька громади та Нікополь. У самому Нікополі поранено 11-річного хлопчика — йому вже надали необхідну допомогу.

У районі зафіксовані руйнування: пошкоджені три житлові будинки, господарські споруди та лінія електропередач.









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Криворізький район

У Криворізькому районі ворог атакував інфраструктуру у Зеленодольській громаді. Виникла пожежа, повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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