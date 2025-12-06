РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19439 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
2 237 3

Атака на Днепропетровщину: ранен ребенок, пожары и разрушения (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, вызвав ряд пожаров и разрушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Днепре в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, в частности поврежден частный дом.

В Павлограде после вражеского удара беспилотника загорелись гараж и хозяйственная постройка.

Утром 6 декабря враг нанес очередной ракетный удар. В Днепровском районе пострадали двое мужчин – 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь. Оправляться будут дома.

Разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Задело и два гаража.

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Никопольский район

По Никопольскому району россияне били тяжелой артиллерией и FPV-дронами. Под обстрелы попали Мировская, Покровская, Марганецкая громады и Никополь. В самом Никополе ранен 11-летний мальчик — ему уже оказали необходимую помощь.

В районе зафиксированы разрушения: повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.

Никопольщина: последствия атаки
Никопольщина: последствия атаки
Никопольщина: последствия атаки
Никопольщина: последствия атаки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортивные и образовательные учреждения, АЗС и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Криворожский район

В Криворожском районе враг атаковал инфраструктуру в Зеленодольской громаде. Возник пожар, сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары по Днепропетровской области: в Кривом Роге уже 6 пострадавших. Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4647) обстрел (33224) Павлоград (230) Никополь (1404) Днепропетровская область (5324) Днепровский район (418) Криворожский район (385) Никопольский район (801) Павлоградский район (161)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З ким рашиські варвари ще можуть воювати як не з дітьми ,ось так чорти привітали дітей з св'ятом Миколая.
показать весь комментарий
06.12.2025 08:16 Ответить
Плешивий ******** та ботоксний дедуган-зоопедофвл на лабутенах серущий у валізу та і казав ще у 2014 році - ми встанем за женщинами и детьми і пускай хто то стреляет....
показать весь комментарий
06.12.2025 08:22 Ответить
❎ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
показать весь комментарий
06.12.2025 08:19 Ответить
 
 