Атака на Днепропетровщину: ранен ребенок, пожары и разрушения (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, вызвав ряд пожаров и разрушений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
В Днепре в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, в частности поврежден частный дом.
В Павлограде после вражеского удара беспилотника загорелись гараж и хозяйственная постройка.
Утром 6 декабря враг нанес очередной ракетный удар. В Днепровском районе пострадали двое мужчин – 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь. Оправляться будут дома.
Разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Задело и два гаража.
Никопольский район
По Никопольскому району россияне били тяжелой артиллерией и FPV-дронами. Под обстрелы попали Мировская, Покровская, Марганецкая громады и Никополь. В самом Никополе ранен 11-летний мальчик — ему уже оказали необходимую помощь.
В районе зафиксированы разрушения: повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.
Криворожский район
В Криворожском районе враг атаковал инфраструктуру в Зеленодольской громаде. Возник пожар, сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.
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