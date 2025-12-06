Атака на Днепропетровщину: ранен ребенок, пожары и разрушения (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, вызвав ряд пожаров и разрушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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В Днепре в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, в частности поврежден частный дом.

В Павлограде после вражеского удара беспилотника загорелись гараж и хозяйственная постройка.

Утром 6 декабря враг нанес очередной ракетный удар. В Днепровском районе пострадали двое мужчин – 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь. Оправляться будут дома.

Разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Задело и два гаража.









Никопольский район

По Никопольскому району россияне били тяжелой артиллерией и FPV-дронами. Под обстрелы попали Мировская, Покровская, Марганецкая громады и Никополь. В самом Никополе ранен 11-летний мальчик — ему уже оказали необходимую помощь.

В районе зафиксированы разрушения: повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.









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Криворожский район

В Криворожском районе враг атаковал инфраструктуру в Зеленодольской громаде. Возник пожар, сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

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