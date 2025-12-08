Атака врага на Днепропетровщину: погиб человек, ранены гражданские и разрушена инфраструктура. ФОТОрепортаж

В Криворожье, Павлоградском районе, Никополе и Днепре российские войска нанесли удары БПЛА и артиллерией. Погиб человек, среди раненых есть дети, повреждены жилые и административные здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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Криворожский район

Поздно вечером армия РФ нанесла удары FPV-дронами по Зеленодольской и Грушевской громадам на Криворожье. В последней был тяжело травмирован мужчина. Он скончался в больнице.

В районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Также горел дом на колесах.

Павлоградский район

По Межирицкой громаде Павлоградского района враг бил БПЛА. Четверо раненых, среди которых 14-летний ребенок. Одна из раненых "тяжелая".

Там горел частный дом, еще 2 повреждены. Повреждения также получили хозяйственная постройка и машина.

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Никопольский район

По Никополю, Покровской, Червоногригоровской и Марганецкой громадам россияне били артиллерией и FPV. Пострадала 13-летняя девочка.

Разрушены 2 пятиэтажки, школа искусств, автомобили.

Удар по Днепру

Еще одним БПЛА оккупант ударил по админзданию в Днепре, оно горело. Также повреждения получили 3 многоквартирных дома, автомобили.













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