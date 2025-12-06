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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне били по Никопольщине и Криворожью: повреждены дома, торговые павильоны, остановки, предприятие. ФОТОрепортаж

В течение дня 6 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

По населенным пунктам Никопольщины противник бил FPV-дронами и из тяжелой артиллерии. Попал по Никополю, а также Марганецкой, Покровской, Мировской громадам.

В результате атак повреждены инфраструктура, многоквартирный, 2 частных и дачный дома. Разрушены торговые павильоны, остановки общественного транспорта. Пострадали также учебное заведение, легковушка и автобус, хозяйственные постройки, газопровод.

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Криворожский район

В Зеленодольской громаде на Криворожье разрушения есть на одном из сельскохозяйственных предприятий. Туда россияне направили FPV-дрон.

Отмечается, что повсюду обошлось без пострадавших.

Ликвидация последствий обстрелов в Днепре

В Днепре продолжают работать чрезвычайники. Кое-где возгорания, возникшие в складских помещениях гражданских предприятий, были потушены. Местами работы еще продолжаются.

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Последствия атак

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Автор: 

Днепр (4649) обстрел (33224) Никополь (1404) Днепропетровская область (5324) Днепровский район (418) Криворожский район (386) Никопольский район (801)
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