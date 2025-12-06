РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19013 посетителей онлайн
Новости Фото Атака на Днепр
3 130 6

В Днепре масштабный пожар: враг попал в складские помещения, в частности с медизделиями. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре в результате утренней ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Борис Филатов и ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россияне снова бомбили бизнес. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами", - сообщил Филатов.

По данным ГСЧС, продолжаются работы по ликвидации последствий. На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС. К тушению привлечена авиация спасателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Днепропетровскую область: раненый ребенок, пожары и разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий вражеской атаки

В Днепре горят склады после ракетного удара: ГСЧС привлекла авиацию
В Днепре горят склады после ракетного удара: ГСЧС привлекла авиацию
В Днепре горят склады после ракетного удара: ГСЧС привлекла авиацию
В Днепре горят склады после ракетного удара: ГСЧС привлекла авиацию
В Днепре горят склады после ракетного удара: ГСЧС привлекла авиацию

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует дронами и баллистикой

Автор: 

Днепр (4649) обстрел (33224) ГСЧС (5213) Днепропетровская область (5324) Днепровский район (418)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 