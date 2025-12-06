В Днепре масштабный пожар: враг попал в складские помещения, в частности с медизделиями. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре в результате утренней ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Борис Филатов и ГСЧС Украины.

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"Россияне снова бомбили бизнес. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами", - сообщил Филатов.

По данным ГСЧС, продолжаются работы по ликвидации последствий. На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС. К тушению привлечена авиация спасателей.

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Ликвидация последствий вражеской атаки











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