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В Днепре масштабный пожар: враг попал в складские помещения, в частности с медизделиями. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре в результате утренней ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация ГСЧС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Борис Филатов и ГСЧС Украины.
"Россияне снова бомбили бизнес. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами", - сообщил Филатов.
По данным ГСЧС, продолжаются работы по ликвидации последствий. На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС. К тушению привлечена авиация спасателей.
Ликвидация последствий вражеской атаки
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