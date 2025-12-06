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Новини Фото Атака на Дніпро
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У Дніпрі масштабна пожежа: ворог влучив у складські приміщення, зокрема з медвиробами. ФОТОрепортаж

У Дніпрі внаслідок вранішньої ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Борис Філатов та  ДСНС України.

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"Росіяни знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами", - повідомив Філатов.

За даними ДСНС тривають  роботи з ліквідації наслідків.  На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС. До гасіння залучено авіацію рятувальників.

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Ліквідація наслідків ворожої атаки

У Дніпрі горять склади після ракетного удару: ДСНС залучила авіацію
У Дніпрі горять склади після ракетного удару: ДСНС залучила авіацію
У Дніпрі горять склади після ракетного удару: ДСНС залучила авіацію
У Дніпрі горять склади після ракетного удару: ДСНС залучила авіацію
У Дніпрі горять склади після ракетного удару: ДСНС залучила авіацію

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Автор: 

Дніпро (3576) обстріл (34578) ДСНС (5362) Дніпропетровська область (5143) Дніпровський район (429)
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