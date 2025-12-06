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У Дніпрі масштабна пожежа: ворог влучив у складські приміщення, зокрема з медвиробами. ФОТОрепортаж
У Дніпрі внаслідок вранішньої ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Борис Філатов та ДСНС України.
"Росіяни знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами", - повідомив Філатов.
За даними ДСНС тривають роботи з ліквідації наслідків. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС. До гасіння залучено авіацію рятувальників.
Ліквідація наслідків ворожої атаки
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