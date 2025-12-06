У Дніпрі масштабна пожежа: ворог влучив у складські приміщення, зокрема з медвиробами. ФОТОрепортаж

У Дніпрі внаслідок вранішньої ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Борис Філатов та ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росіяни знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами", - повідомив Філатов.

За даними ДСНС тривають роботи з ліквідації наслідків. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС. До гасіння залучено авіацію рятувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Дніпропетровщину: поранена дитина, пожежі та руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків ворожої атаки











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи прогриміли у Дніпрі: ворог атакує дронами та балістикою