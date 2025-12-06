Вибухи прогриміли у Дніпрі: ворог атакує дронами та балістикою
У ніч на суботу, 6 грудня, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Російські війська атакують місто ударними БпЛА та балістичними ракетами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У місті пролунали вибухи
У Дніпрі чутно звуки вибухів, - повідомляло "Суспільне" о 01:12.
О 01:29 повідомлялося про повторні вибухи у місті.
БпЛА на Дніпропетровщині на/повз Павлоград в напрямку Дніпра, - повідомляли Повітряні сили о 01:17.
Балістика на Дніпро, - повідомлялося о 01:30.
Швидкісні цілі в напрямку Дніпра, - повідомлялося о 01:41.
"Дніпро та область під атакою. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та близьких",- написав у телеграм очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.
Нічна атака 6 грудня
- Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 5 грудня, розпочалася російська атака безпілотників на територію України.
- У ніч на суботу, 6 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боже, збережи моїх друзів!
- 2-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Енгельс-2»;
- 5-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Белая»;
- 1-н борт Ту-95мс, ймовірно з аеродрому «Оленья»;
- 2-х бортів Ту-160 з аеродрому «Українка».
один калібр пролетів в мене над головою
Зараз крилаті ракети заходять в повітряний простір Заходу України.