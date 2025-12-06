Вибухи прогриміли у Дніпрі: ворог атакує дронами та балістикою

У ніч на суботу, 6 грудня, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Російські війська атакують місто ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У місті пролунали вибухи

У Дніпрі чутно звуки вибухів, - повідомляло "Суспільне" о 01:12.

О 01:29 повідомлялося про повторні вибухи у місті.

БпЛА на Дніпропетровщині на/повз Павлоград в напрямку Дніпра, - повідомляли Повітряні сили о 01:17.

Балістика на Дніпро, - повідомлялося о 01:30.

Швидкісні цілі в напрямку Дніпра, - повідомлялося о 01:41.

"Дніпро та область під атакою. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та близьких",- написав у телеграм очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Читайте також: Ракетна атака РФ на Дніпро: завтра у місті день жалоби за загиблими

Нічна атака 6 грудня

Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 5 грудня, розпочалася російська атака безпілотників на територію України.

У ніч на суботу, 6 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Читайте також: Атака РФ на Дніпропетровщину: 7 збитих БпЛА, постраждалі та пошкоджена інфраструктура. У Дніпрі зросла кількість поранених