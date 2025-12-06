УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Дніпро Атака на Дніпро
3 735 9

Вибухи прогриміли у Дніпрі: ворог атакує дронами та балістикою

вибухи, дим

У ніч на суботу, 6 грудня, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Російські війська атакують місто ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У місті пролунали вибухи 

У Дніпрі чутно звуки вибухів, - повідомляло "Суспільне" о 01:12.

О 01:29 повідомлялося про повторні вибухи у місті.

БпЛА на Дніпропетровщині на/повз Павлоград в напрямку Дніпра, - повідомляли Повітряні сили о 01:17.

Балістика на Дніпро, - повідомлялося о 01:30.

Швидкісні цілі в напрямку Дніпра, - повідомлялося о 01:41.

"Дніпро та область під атакою. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та близьких",- написав у телеграм очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Читайте також: Ракетна атака РФ на Дніпро: завтра у місті день жалоби за загиблими

Нічна атака 6 грудня

  • Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 5 грудня, розпочалася російська атака безпілотників на територію України.
  • У ніч на суботу, 6 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Читайте також: Атака РФ на Дніпропетровщину: 7 збитих БпЛА, постраждалі та пошкоджена інфраструктура. У Дніпрі зросла кількість поранених

Автор: 

вибух (4741) Дніпро (3574) атака (1658) Дніпропетровська область (5143) Дніпровський район (426)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дніпро, я служив в СА, і працював. Боже збережи ліотчиков ЮжмашАвіа,усіх працівників Рейнфорд, Мішу Борю Єллу, колґоспників з Пашеноі Балкі, та клуб Родео.
показати весь коментар
06.12.2025 04:21 Відповісти
Дніпро - моє рідне місто!
Боже, збережи моїх друзів!
показати весь коментар
06.12.2025 11:02 Відповісти
➡️ Польща, підіймай винищувачі - до вас шахед
показати весь коментар
06.12.2025 05:53 Відповісти
румунам приготуватись
показати весь коментар
06.12.2025 05:56 Відповісти
Повідомляють про пуски ракет типу Х-101 з ворожих літаків:
- 2-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Енгельс-2»;
- 5-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Белая»;
- 1-н борт Ту-95мс, ймовірно з аеродрому «Оленья»;
- 2-х бортів Ту-160 з аеродрому «Українка».
показати весь коментар
06.12.2025 06:51 Відповісти
❗️Фіксується група Калібрів на півдні
один калібр пролетів в мене над головою
показати весь коментар
06.12.2025 07:12 Відповісти
Група КР курсом на Нову Одесу
показати весь коментар
06.12.2025 07:14 Відповісти
❗️Росіяни вкотре б'ють виключно по енергетиці. Основна мета - обʼєкти інфраструктури у західних регіонах. Є пошкодження обʼєктів в інших областях, - Ваньок радить по можливості заряджати необхідні гаджети

Зараз крилаті ракети заходять в повітряний простір Заходу України.
показати весь коментар
06.12.2025 07:22 Відповісти
в мене зарядна станція заряджена і сьогодні буде сонячний день для сонячних панелей
показати весь коментар
06.12.2025 07:24 Відповісти
 
 