Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует дронами и баллистикой
В ночь на субботу, 6 декабря, в Днепре прогремела серия взрывов. Российские войска атакуют город ударными БПЛА и баллистическими ракетами.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В городе прогремели взрывы
В Днепре слышны звуки взрывов, - сообщало "Суспільне" в 01:12.
В 01:29 сообщалось о повторных взрывах в городе.
БПЛА в Днепропетровской области над Павлоградом в направлении Днепра, - сообщали Воздушные силы в 01:17.
Балистика на Днепр, - сообщалось в 01:30.
Скоростные цели в направлении Днепра, - сообщалось в 01:41.
"Днепр и область под атакой. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких", - написал в телеграмме глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- 2-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Енгельс-2»;
- 5-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Белая»;
- 1-н борт Ту-95мс, ймовірно з аеродрому «Оленья»;
- 2-х бортів Ту-160 з аеродрому «Українка».
один калібр пролетів в мене над головою
Зараз крилаті ракети заходять в повітряний простір Заходу України.