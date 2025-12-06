РУС
Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует дронами и баллистикой

В ночь на субботу, 6 декабря, в Днепре прогремела серия взрывов. Российские войска атакуют город ударными БПЛА и баллистическими ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В городе прогремели взрывы 

В Днепре слышны звуки взрывов, - сообщало "Суспільне" в 01:12.

В 01:29 сообщалось о повторных взрывах в городе.

БПЛА в Днепропетровской области над Павлоградом в направлении Днепра, - сообщали Воздушные силы в 01:17.

Балистика на Днепр, - сообщалось в 01:30.

Скоростные цели в направлении Днепра, - сообщалось в 01:41.

"Днепр и область под атакой. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких", - написал в телеграмме глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Дніпро, я служив в СА, і працював. Боже збережи ліотчиков ЮжмашАвіа,усіх працівників Рейнфорд, Мішу Борю Єллу, колґоспників з Пашеноі Балкі, та клуб Родео.
06.12.2025 04:21 Ответить
➡️ Польща, підіймай винищувачі - до вас шахед
06.12.2025 05:53 Ответить
румунам приготуватись
06.12.2025 05:56 Ответить
Повідомляють про пуски ракет типу Х-101 з ворожих літаків:
- 2-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Енгельс-2»;
- 5-х бортів Ту-95мс з аеродрому «Белая»;
- 1-н борт Ту-95мс, ймовірно з аеродрому «Оленья»;
- 2-х бортів Ту-160 з аеродрому «Українка».
06.12.2025 06:51 Ответить
❗️Фіксується група Калібрів на півдні
один калібр пролетів в мене над головою
06.12.2025 07:12 Ответить
Група КР курсом на Нову Одесу
06.12.2025 07:14 Ответить
❗️Росіяни вкотре б'ють виключно по енергетиці. Основна мета - обʼєкти інфраструктури у західних регіонах. Є пошкодження обʼєктів в інших областях, - Ваньок радить по можливості заряджати необхідні гаджети

Зараз крилаті ракети заходять в повітряний простір Заходу України.
06.12.2025 07:22 Ответить
в мене зарядна станція заряджена і сьогодні буде сонячний день для сонячних панелей
06.12.2025 07:24 Ответить
 
 