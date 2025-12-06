Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует дронами и баллистикой

В ночь на субботу, 6 декабря, в Днепре прогремела серия взрывов. Российские войска атакуют город ударными БПЛА и баллистическими ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В городе прогремели взрывы

В Днепре слышны звуки взрывов, - сообщало "Суспільне" в 01:12.

В 01:29 сообщалось о повторных взрывах в городе.

БПЛА в Днепропетровской области над Павлоградом в направлении Днепра, - сообщали Воздушные силы в 01:17.

Балистика на Днепр, - сообщалось в 01:30.

Скоростные цели в направлении Днепра, - сообщалось в 01:41.

"Днепр и область под атакой. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких", - написал в телеграмме глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.