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Новини Оголошення повітряної тривоги
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: Росія піднімала в небо МіГ-31К (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У ніч на суботу, 6 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Оголошено тривогу 

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - повідомлялося о 01:22.

Куди летять швидкісні цілі

Швидкісна ціль на Сумщині в південно-західному напрямку, - повідомлялося о 01:25.

Швидкісні цілі на Київщину, - повідомлялося о 01:26.

Швидкісні цілі на Чернігівщині курсом на Київщину, - повідомлялося о 01:29.

Швидкісні цілі на Київщині курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 01:30.

Балістика на Дніпро, - повідомлялося о 01:30.

Швидкісні цілі на межі Херсонщини і Дніпропетровщини, курс - північний, - повідомлялося о 01:34.

Швидкісна ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини, - повідомлялося о 01:35. 

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Відбій загрози

О 02:04 ПС повідомили про відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К.

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06.12.2025 02:14 Відповісти
ну все як про нас - ми і в тапках їх закозлячимо.
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06.12.2025 02:17 Відповісти
дитя підніми повищє - хроніки бабьяго яру...
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06.12.2025 02:25 Відповісти
 
 