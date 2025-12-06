По всій Україні оголошували повітряну тривогу: Росія піднімала в небо МіГ-31К (оновлено)
У ніч на суботу, 6 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Оголошено тривогу
"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - повідомлялося о 01:22.
Куди летять швидкісні цілі
Швидкісна ціль на Сумщині в південно-західному напрямку, - повідомлялося о 01:25.
Швидкісні цілі на Київщину, - повідомлялося о 01:26.
Швидкісні цілі на Чернігівщині курсом на Київщину, - повідомлялося о 01:29.
Швидкісні цілі на Київщині курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 01:30.
Балістика на Дніпро, - повідомлялося о 01:30.
Швидкісні цілі на межі Херсонщини і Дніпропетровщини, курс - північний, - повідомлялося о 01:34.
Швидкісна ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини, - повідомлялося о 01:35.
Відбій загрози
О 02:04 ПС повідомили про відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К.
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