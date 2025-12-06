По всей Украине объявлена воздушная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К
В ночь на субботу, 6 декабря, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - сообщалось в 01:22.
Дополняется...
