По всей Украине объявлена воздушная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

В ночь на субботу, 6 декабря, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - сообщалось в 01:22.

Дополняется... 

Автор: 

атака (785) Воздушные силы (2824) воздушная тревога (853)
https://www.youtube.com/watch?v=JxNLmQEAF68&list=RD0aUav1lx3rA&index=3
показать весь комментарий
06.12.2025 02:14 Ответить
ну все як про нас - ми і в тапках їх закозлячимо.
показать весь комментарий
06.12.2025 02:17 Ответить
дитя підніми повищє - хроніки бабьяго яру...
показать весь комментарий
06.12.2025 02:25 Ответить
 
 