По всій Україні оголошували повітряну тривогу: ворог піднімав в небо МіГ-31К (оновлено)
Ввечері 28 листопада у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про ц повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Тривога через ракетну загрозу
"УВАГА. Ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомлялося о 18:47.
Куди рухаються ворожі цілі
Швидкісна ціль на Київ, - повідомлялося о 18:54.
Швидкісна ціль на Київщині курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 18:55.
Ще дві на Чернігівщині курсом на Київщину/Житомирщину, - повідомлялося о 18:56.
Продовжує рух на Хмельничиину, - повідомлялося о 18:57.
Кинжал на Житомирщині курсом на Староконстянтинів, - повідомлялося о 18:59.
Відбій ракетної загрози
О 19:20 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки
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Тамара Пальчук
показати весь коментар28.11.2025 18:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
belge
показати весь коментар28.11.2025 19:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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