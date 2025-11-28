По всій Україні оголошували повітряну тривогу: ворог піднімав в небо МіГ-31К (оновлено)

Ввечері 28 листопада у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про ц повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Тривога через ракетну загрозу

"УВАГА. Ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомлялося о 18:47.

Куди рухаються ворожі цілі

Швидкісна ціль на Київ, - повідомлялося о 18:54.

Швидкісна ціль на Київщині курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 18:55.

Ще дві на Чернігівщині курсом на Київщину/Житомирщину, - повідомлялося о 18:56.

Продовжує рух на Хмельничиину, - повідомлялося о 18:57.

Кинжал на Житомирщині курсом на Староконстянтинів, - повідомлялося о 18:59.

Відбій ракетної загрози

О 19:20 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки

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