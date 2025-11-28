РУС
Новости Объявление воздушной тревоги
1 177 2

По всей Украине объявлена воздушная тревога: враг поднял в небо МиГ-31К

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Вечером 28 ноября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Тревога из-за ракетной угрозы 

"ВНИМАНИЕ. Ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщалось в 18:47.

Дополняется... 

Автор: 

Воздушные силы (2812) воздушная тревога (852)
4 МІГи...Коли вже четвертують того *****?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:58 Ответить
Это из-за того, что Ермака уволили.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:27 Ответить
 
 