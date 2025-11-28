По всей Украине объявлена воздушная тревога: враг поднял в небо МиГ-31К
Вечером 28 ноября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Тревога из-за ракетной угрозы
"ВНИМАНИЕ. Ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщалось в 18:47.
Дополняется...
