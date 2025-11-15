По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: угроза баллистики и взлет МиГ (обновлено)

Утром 15 ноября во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

По информации Воздушных сил Украины, существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Также зафиксирован взлет МиГ-31К.

В 9:53 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Угроза баллистики остается.

В 10:00 объявлено об отбое воздушной тревоги во всех областях, кроме Херсонской.

Карта воздушных тревог

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 2 из 3 "Кинжалов" и 91 из 135 дронов, есть попадания в 13 локациях, - Воздушные силы