Уничтожено 2 из 3 "Кинжалов" и 91 из 135 дронов, есть попадания в 13 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 15 ноября 2025 года войска РФ атаковали Украину тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них — "шахеды".

пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Также отмечалось, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

