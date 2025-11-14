В Украине объявлена масштабная тревога – зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, есть пуск "Кинжалов"
Вечером 14 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении.
Куда летят вражеские цели?
- Пуск ракеты "Кинжал" в направлении Киевской области, - сообщалось в 21:24.
- Ракеты севернее Киева, курсом на Житомирскую область, - сообщалось в 21:26.
- Ракета из Житомирской области, курсом на Староконстантинов, - добавили в ВС.
"Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области в 21:30.
