В Украине объявлена масштабная тревога – зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, есть пуск "Кинжалов"

Вечером 14 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении.

Куда летят вражеские цели?

Пуск ракеты "Кинжал" в направлении Киевской области, - сообщалось в 21:24.

Ракеты севернее Киева, курсом на Житомирскую область, - сообщалось в 21:26.

Ракета из Житомирской области, курсом на Староконстантинов, - добавили в ВС.

"Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области в 21:30.

