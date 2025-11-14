РУС
Новости Объявление воздушной тревоги
2 602 28

В Украине объявлена масштабная тревога – зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, есть пуск "Кинжалов"

Истребители МиГ-31 К

Вечером 14 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении.

Куда летят вражеские цели?

  • Пуск ракеты "Кинжал" в направлении Киевской области, - сообщалось в 21:24.
  • Ракеты севернее Киева, курсом на Житомирскую область, - сообщалось в 21:26.
  • Ракета из Житомирской области, курсом на Староконстантинов, - добавили в ВС.

"Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области в 21:30.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Автор: 

воздушное пространство Украины (11) воздушная тревога (850)
Топ комментарии
+5
Згинь рашиський варвар ,чому ти кацапська паскуда ховаєшся під чужим прапором ? ,народ варварів ,здохни.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:01 Ответить
+3
Кацап здохни **** разом з своєю фашиською росією ,ви варвари ,вас тореба гадів лише знищувати.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:07 Ответить
+3
Кацап , най тобі українським дроном відірве голову . Амінь ! Дивись , так і буде .
показать весь комментарий
14.11.2025 22:21 Ответить
путін умри
показать весь комментарий
14.11.2025 21:46 Ответить
Ми у відповідь з ф16 що можемо запустити?
показать весь комментарий
14.11.2025 21:47 Ответить
З яких ф16?
показать весь комментарий
14.11.2025 21:49 Ответить
З тих, на яких Vasya #607130 літає.)
показать весь комментарий
14.11.2025 21:56 Ответить
Потужні гундосики
показать весь комментарий
14.11.2025 22:16 Ответить
Кацап варвар здохни ,смерть фашиській росії і тупому рашиському бидлу.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:22 Ответить
Кацап-сцикло смердюче.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:35 Ответить
Существо кацапське , іди вже з звідси, відбій тривоги . На бояришник заробив ? Ну і вистачить тобі .
показать весь комментарий
14.11.2025 22:40 Ответить
П'ятниця, аднако...
показать весь комментарий
14.11.2025 22:26 Ответить
Піши па руцкі, с матом, он нє панімаєт.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:08 Ответить
Кацап -здохни в муках !
показать весь комментарий
14.11.2025 22:04 Ответить
Кацап, каму ви завязивалі бєрци, стоя 30 лєт на колєнях?
показать весь комментарий
14.11.2025 22:40 Ответить
Шановне панство, не годуйте кацапських тролів. Хтось один вказує на троля Адміну, решта дружно тиснуть кнопку ;спам;.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:41 Ответить
 
 