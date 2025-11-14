В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К, був пуск "Кинджалів" (оновлено)

Увечері 14 листопада по всій території Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка"", - йшлося у повідомленні.

Куди летять ворожі цілі?

Пуск ракети "Кинджал" в напрямку Київщини, - повідомлялося о 21:24.

Ракети північніше Києва, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 21:26.

Ракета з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів, додали у ПС.

"Суспільне" повідомило про вибухи на Хмельниччині о 21:30.

