У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Зранку 11 листопада у Києві та східних, центральних та південних областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з Курська.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосили у КМВА.

Оновлення

Об 7.45 у частині областей було скасовано повітряну тривогу

