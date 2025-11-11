У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
Зранку 11 листопада у Києві та східних, центральних та південних областях оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з Курська.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосили у КМВА.
Оновлення
Об 7.45 у частині областей було скасовано повітряну тривогу
