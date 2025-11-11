РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11439 посетителей онлайн
Новости Объявление воздушной тревоги
1 655 2

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Утром 11 ноября в Киеве и восточных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистики с Курска.

Воздушная тревога 11 ноября: угроза баллистических ракет из Курска – тревога в Киеве и регионах

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до окончания опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнули в КГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала "Кинжалами", БПЛА и С-300: ПВО уничтожила 52 цели. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2782) Курск (1196) воздушная тревога (848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фламіндічами їх, Вован Оманський .. фламіндічами !
показать весь комментарий
11.11.2025 07:29 Ответить
Помста кацапів за міндіча
показать весь комментарий
11.11.2025 07:45 Ответить
 
 