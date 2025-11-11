В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Утром 11 ноября в Киеве и восточных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистики с Курска.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до окончания опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнули в КГВА.

