В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Утром 11 ноября в Киеве и восточных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистики с Курска.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до окончания опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнули в КГВА.
