РФ атаковала "Кинжалами", БПЛА и С-300: ПВО уничтожила 52 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 ноября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты различных типов и БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Рашисты выпустили две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл., 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской обл., а также 67 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 40 из них - "шахеды".

Читайте также: "Мы не будем рисковать третьей мировой ради Украины", - Столтенберг об отказе Зеленскому закрыть небо

Как отработала ПВО?

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали.

Читайте: Украина хочет заказать в США 27 систем Patriot, - Зеленский