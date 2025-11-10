РФ атаковала "Кинжалами", БПЛА и С-300: ПВО уничтожила 52 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 10 ноября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты различных типов и БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Рашисты выпустили две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл., 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской обл., а также 67 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 40 из них - "шахеды".
Как отработала ПВО?
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и в центре страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали.
