РФ атакувала "Кинджалами", БпЛА та С-300: ППО знешодила 52 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 10 листопада російські окупанти випустили по Україні ракети різних типів та БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Рашисти випустили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 40 із них - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
zельоний сюр
Шануймося