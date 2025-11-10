РФ атакувала "Кинджалами", БпЛА та С-300: ППО знешодила 52 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 10 листопада російські окупанти випустили по Україні ракети різних типів та БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Рашисти випустили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 40 із них - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили.

