РФ атакувала "Кинджалами", БпЛА та С-300: ППО знешодила 52 цілі. ІНФОГРАФІКА

Як відпрацювала ППО під час атаки 10 листопада?

У ніч на 10 листопада російські окупанти випустили по Україні ракети різних типів та БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Рашисти випустили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 40 із них - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили.

а в Україні єдиний діючий фламіндіч втік закордон

zельоний сюр
10.11.2025 09:51 Відповісти
Залишалася надія що Цукери не звалять, й ті також звалили.
10.11.2025 13:23 Відповісти
Треба Богу молитися на колінах про захист, в не шукати крайнього. Це пролетаріату всі винні бо він гегемон
Шануймося
10.11.2025 11:54 Відповісти
 
 