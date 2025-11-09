"Ми не ризикуватимемо третьою світовою заради України", - Столтенберг про відмову Зеленському закрити небо

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що найболючішим рішенням під час повномасштабного вторгнення було відхилення прохання Володимира Зеленського закрити небо над Україною, аби уникнути прямої війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske, про це він розповів у своїх мемуарах, які цитує Times.

Зеленський просив НАТО про закриття неба

За словами Столтенберга, Зеленський зателефонував йому з бункера в Києві, на який у той час наступали російські війська.

"[Він] сказав: "Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не погоджуюся. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас". І він також сказав: "Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше"", - наводить слова Зеленського ексгенсек НАТО.

Також читайте: Україна потребує посилення ППО. Європа має стояти поруч, а не за нею, - австрійський генерал у відставці Карнер

Однак тоді він змушений був відмовити українському президенту, пояснивши, що в такому разі НАТО мусило б знищити російські системи ППО в Білорусі та Росії, щоб убезпечити літаки НАТО.

Закриття неба для НАТО означає стан війни з РФ

"І якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити", — каже Столтенберг.

"Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України", — наголосив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небезпека з боку РФ не зникне навіть після завершення війни в Україні, - Рютте

Він додав, що боявся, що його розмова з Зеленським може стати останнім телефонним дзвінком українського лідера.

Попри це, Столтенберг вважає рішення не надсилати війська НАТО в Україну правильним підходом, хоч і визнає, що західна допомога Україні була "занадто малою і запізнілою".

Якби Київ мав би достатньо військової підтримки, то повномасштабного вторгнення можна було б уникнути, додає ексгенсек, "оскільки президент Путін, можливо, дійшов би висновку, що вторгнення в [озброєну] Україну неможливе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність військової підтримки України полегшила РФ вторгнення. Це має стати уроком для НАТО, - Столтенберг

Нагадаємо, раніше Столтенберг зазначав, що у 2014 році, після незаконної анексії Криму Росією, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Однак наданням зброї, включно з летальною, можна було б запобігти вторгненню РФ.