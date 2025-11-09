"Ми не ризикуватимемо третьою світовою заради України", - Столтенберг про відмову Зеленському закрити небо

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що найболючішим рішенням під час повномасштабного вторгнення було відхилення прохання Володимира Зеленського закрити небо над Україною, аби уникнути прямої війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske, про це він розповів у своїх мемуарах, які цитує Times.

Зеленський просив НАТО про закриття неба

За словами Столтенберга, Зеленський зателефонував йому з бункера в Києві, на який у той час наступали російські війська.

"[Він] сказав: "Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не погоджуюся. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас". І він також сказав: "Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше"", - наводить слова Зеленського ексгенсек НАТО.

Однак тоді він змушений був відмовити українському президенту, пояснивши, що в такому разі НАТО мусило б знищити російські системи ППО в Білорусі та Росії, щоб убезпечити літаки НАТО.

Закриття неба для НАТО означає стан війни з РФ

"І якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити", — каже Столтенберг.

"Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України", — наголосив Столтенберг.

Він додав, що боявся, що його розмова з Зеленським може стати останнім телефонним дзвінком українського лідера.

Попри це, Столтенберг вважає рішення не надсилати війська НАТО в Україну правильним підходом, хоч і визнає, що західна допомога Україні була "занадто малою і запізнілою".

Якби Київ мав би достатньо військової підтримки, то повномасштабного вторгнення можна було б уникнути, додає ексгенсек, "оскільки президент Путін, можливо, дійшов би висновку, що вторгнення в [озброєну] Україну неможливе".

Нагадаємо, раніше Столтенберг зазначав, що у 2014 році, після незаконної анексії Криму Росією, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Однак наданням зброї, включно з летальною, можна було б запобігти вторгненню РФ.

Та зрозуміло, натівські куколди хочуть всидіти на двух стільцях: купляючи ресурси в рашці і даючи по краплям збою
09.11.2025 13:31
Ключове слово - боялися. Воно ключовим і залишається.
09.11.2025 13:33
На чорта він взагалі виліз щось базікати?
Твоє, Єнсе, тупориле мимрення зараз вже нікого не цікавить, всі й так бачили твої з байденом коричневі штани в 2022му. Шуруй куди подалі й навіть не сподівайся, що ми тебе зрозуміємо.
З Рейхом теж ніхто не хотів воювати, так само розмазували шмарклі по мармизах і серили в штани від жаху перед глобальною війною. По факту воювати проти Гітлера довелося всім, тільки до глобальної війни ще отримали величезні втрати людських життів, яких можна було уникнути, та всесвітню ганьбу, яку більшість країн тепер старанно ховають. А все могло закінчитися значно швидше і з меншою кров'ю, якби тоді були більш рішучі дії на перші вторгнення Рейху в інші країни.
Нічого політиків історія не вчить...
09.11.2025 13:39
НАТО було створено щоб воювати за Україну?
09.11.2025 18:42
НАТО було створене щоб вчасно міняти собі памперси, кожного разу, як кремль згадує орєшнік або посейдон...
09.11.2025 18:59
Ты не понял. Ему сейчас денюжка пришла, что бы он вдруг вспомнил что "НАТО боялось", это прямая "деморализация". Многие "бывшие" вдруг запели песню про "эскалацию", "третью мировую" и "невозможность выиграть ядерную войну".
Я разцениваю это как прямой подкуп Московии, потому что такие разговоры выгодны только ей. Его ж никто за язык не тянул (кроме условно пару десятков лишних косарей зелени с Кремля). Нашел "бывший" время вспомнить что "НАТО боялось"...
09.11.2025 20:19
Західна еліта корумпована, але вони не продаються за пару тисяч доларів. Кацапам грошей не вистачить.
09.11.2025 20:42
Вистачить. Вони ніколи не жаліли грошей на умовно агентів. Ще з совка вони скуповували всю західну еліту, коли власний народ від голоду помирав.
І зараз у них вистачило грошей на лобіювання європейського "зеленого енергетичного переходу", та скуповування взагалі всіх еліт в Німмечині, починаючи з Герхарда Шредера, і можливо закінчуючи навіть бабой Меркель.
https://expert.in.ua/politics/koruptsijnyj-skandal-yak-rosiya-kupuvala-nimetskyh-politykiv/

09.11.2025 23:02
Всі кацапські гроші вони вже вкрали.)
09.11.2025 20:49
Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України"
цих слів достатньо шоб зрозуміти що Україна з кацапським Чикатилом у цій війні сам на сам
09.11.2025 18:31
Суки.
09.11.2025 18:34
НАТО Україні: "Ми з вами стільки, скільки потрібно" (поки всі не подохнете)
09.11.2025 18:37
своiми промовами, цей хер мокшанський фактично роз'язуе руки х-лу. вiн хоч це розумie?
09.11.2025 18:52
Дві емоції керують НАТО - переляк та жадібність. Переляк трохи переважає, тому є допомога для України.
09.11.2025 18:55
Кто-то ещё думает что они с рахой воевать будут?) то нас дурней нашли. Когда раха немного потрепает свою армию и экономику, можно будет и договорняк сбацать. Может даже за счёт Украины. Мы к тому времени уже не нужны будем. Мы должны выиграть время, не более. Их беспокоит требование ***** к НАТО о границах 97 года и передел Европы, а не требование к Украине. На последнее им наплевать, по первому пункту они доворятся. Мы должны обеспечить переговорную площадку. Трампу пофиг и на первое и на второе, поэтому европейцы и бояться договорняка между рыжим и ******.
09.11.2025 19:10
Сцикуни всрані...
09.11.2025 19:18
Уроки історії йдуть по кругу.
Доки не прийнято вірне рішення.
Українці завжди допомогали Європі, багатьом країнам у середньовіччі. Й перемогли ворогів. Але їх чомусь завжди зраджували як зараз. Ми сцимо Росії, це може бути прямий конфлікт......бла...бла...
Аї на що ви сподівалися , підписуючи у Будапешті.....отримуючи реальну атомну зброю від нас, зобов'язання захистити та припинити агресію проти нас, України?
Ядрений .... Сцикливість перед гітлером, нацистом і сцикливість перед кацапами, нацистами( захищають мову(язік)- нацисти чистої води) тільки з дерев'яними ТУАЛЕТАМИ, єдине що їх відрізняє від германського нацизму....
Тільки ви ще не їли більшовистського фашизму.
Схоже бажаєте спробувати?!
Україна його наїлася. Досить.
Це остання битва з москалями. Другої не буде.
09.11.2025 20:46
Скільки гімна ЗЕленого вилізло у коментарях!
09.11.2025 20:58
Какое-то это НАТО, конечно, малость недоделанное. Ладно, они не хотят терять самолёты и стрелять по российским самолетам и средствам ПВО - но хоть запад и центр Украины можно прикрыть? Уже было бы куда легче.

Их предшественники в канун Второй Мировой тоже ведь до последнего откладывали жесткие решения, и это стало одной из причин, по которым Вторая Мировая в итоге случилась. Хотя после ремилитаризации Рура или аншлюса Австрии Гитлера можно было прихлопнуть без больших усилий.
09.11.2025 21:23
якщо москалі захватять Україну
європа без війни здасться
09.11.2025 21:30
Бо це виключно правда. Ні за яку Україну ніхто починати ядерну війну не буде.
Тому в НАТО ії не візьмуть ні-ко-ли.
09.11.2025 22:04
Очкошніки!
09.11.2025 23:13
Під...н. Його друзяки із команди Саллі ще в липні 2022 після рандеву Грема в Кремлі під цим же соусом захотіли припинити всяку допомогу Україні, навіть організували 30 конгресменів -демократів для цього фарсу. Але після погрому 1 гвардійської танкової армії під Балаклією включили задній привод. А по друге. Ніякого закриття повітря вони не могли організувати, вони від прольотів дронів впадають в ступор страху.
10.11.2025 00:53
щоб ви сдохли, лицемірні трусливі тварюки
10.11.2025 03:16
