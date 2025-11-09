"Ми не ризикуватимемо третьою світовою заради України", - Столтенберг про відмову Зеленському закрити небо
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що найболючішим рішенням під час повномасштабного вторгнення було відхилення прохання Володимира Зеленського закрити небо над Україною, аби уникнути прямої війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske, про це він розповів у своїх мемуарах, які цитує Times.
Зеленський просив НАТО про закриття неба
За словами Столтенберга, Зеленський зателефонував йому з бункера в Києві, на який у той час наступали російські війська.
"[Він] сказав: "Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не погоджуюся. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас". І він також сказав: "Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше"", - наводить слова Зеленського ексгенсек НАТО.
Однак тоді він змушений був відмовити українському президенту, пояснивши, що в такому разі НАТО мусило б знищити російські системи ППО в Білорусі та Росії, щоб убезпечити літаки НАТО.
Закриття неба для НАТО означає стан війни з РФ
"І якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити", — каже Столтенберг.
"Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України", — наголосив Столтенберг.
Він додав, що боявся, що його розмова з Зеленським може стати останнім телефонним дзвінком українського лідера.
Попри це, Столтенберг вважає рішення не надсилати війська НАТО в Україну правильним підходом, хоч і визнає, що західна допомога Україні була "занадто малою і запізнілою".
Якби Київ мав би достатньо військової підтримки, то повномасштабного вторгнення можна було б уникнути, додає ексгенсек, "оскільки президент Путін, можливо, дійшов би висновку, що вторгнення в [озброєну] Україну неможливе".
Нагадаємо, раніше Столтенберг зазначав, що у 2014 році, після незаконної анексії Криму Росією, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Однак наданням зброї, включно з летальною, можна було б запобігти вторгненню РФ.
Я разцениваю это как прямой подкуп Московии, потому что такие разговоры выгодны только ей. Его ж никто за язык не тянул (кроме условно пару десятков лишних косарей зелени с Кремля). Нашел "бывший" время вспомнить что "НАТО боялось"...
І зараз у них вистачило грошей на лобіювання європейського "зеленого енергетичного переходу", та скуповування взагалі всіх еліт в Німмечині, починаючи з Герхарда Шредера, і можливо закінчуючи навіть бабой Меркель.
цих слів достатньо шоб зрозуміти що Україна з кацапським Чикатилом у цій війні сам на сам
Доки не прийнято вірне рішення.
Українці завжди допомогали Європі, багатьом країнам у середньовіччі. Й перемогли ворогів. Але їх чомусь завжди зраджували як зараз. Ми сцимо Росії, це може бути прямий конфлікт......бла...бла...
Аї на що ви сподівалися , підписуючи у Будапешті.....отримуючи реальну атомну зброю від нас, зобов'язання захистити та припинити агресію проти нас, України?
Ядрений .... Сцикливість перед гітлером, нацистом і сцикливість перед кацапами, нацистами( захищають мову(язік)- нацисти чистої води) тільки з дерев'яними ТУАЛЕТАМИ, єдине що їх відрізняє від германського нацизму....
Тільки ви ще не їли більшовистського фашизму.
Схоже бажаєте спробувати?!
Україна його наїлася. Досить.
Це остання битва з москалями. Другої не буде.
Их предшественники в канун Второй Мировой тоже ведь до последнего откладывали жесткие решения, и это стало одной из причин, по которым Вторая Мировая в итоге случилась. Хотя после ремилитаризации Рура или аншлюса Австрии Гитлера можно было прихлопнуть без больших усилий.
європа без війни здасться
Тому в НАТО ії не візьмуть ні-ко-ли.