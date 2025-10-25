Україна потребує посилення ППО. Європа має стояти поруч, а не за нею, - австрійський генерал у відставці Карнер

Важливо посилити українську протиповітряну оборону, розвивати оборонну промисловість та дотримуватися чіткої підтримки Європи для зміцнення обороноздатності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив австрійський військовий експерт, бригадний генерал Збройних сил Австрії у відставці Геральд Карнер.

"Вирішальним є посилення системи протиповітряної оборони. Саме на цьому має бути зосереджена підтримка Європи, США та НАТО. Водночас украй важливо, щоб Україна далі розвивала власну оборонну промисловість - разом із логістикою, ремонтом і відновленням техніки – та захищала її. Не менш важливо, щоб Європа чітко показала, що вона дійсно стоїть поруч з Україною, а не за нею. Це принципова різниця", - сказав він.

За словами Карнера, Європа реагує повільно, адже координувати роботу 27 урядів непросто. Але "коли система починає працювати, вона діє ефективно й дає результати".

"Думаю, Україна відчує це, щонайпізніше, уже наступного року", - вважає експерт.

На його переконання, судячи з останніх новин із Брюсселя, ця система справді починає функціонувати.

"Європейська оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва, підтримка України стає більш системною. Європа дедалі активніше закуповує американські системи озброєння, які потім передаються Україні. Останні рішення Європейської Ради чітко на це вказують. Офіційно йдеться про "зміцнення оборони на східному фланзі" ЄС і НАТО, але фактично це означає також спрощення постачання озброєнь Україні", - заявив Карнер.

