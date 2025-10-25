УКР
Україна потребує посилення ППО. Європа має стояти поруч, а не за нею, - австрійський генерал у відставці Карнер

Зміцнення української ППО та оборонної промисловості

Важливо посилити українську протиповітряну оборону, розвивати оборонну промисловість та дотримуватися чіткої підтримки Європи для зміцнення обороноздатності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив австрійський військовий експерт, бригадний генерал Збройних сил Австрії у відставці Геральд Карнер.

"Вирішальним є посилення системи протиповітряної оборони. Саме на цьому має бути зосереджена підтримка Європи, США та НАТО. Водночас украй важливо, щоб Україна далі розвивала власну оборонну промисловість - разом із логістикою, ремонтом і відновленням техніки – та захищала її. Не менш важливо, щоб Європа чітко показала, що вона дійсно стоїть поруч з Україною, а не за нею. Це принципова різниця", - сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Карнера, Європа реагує повільно, адже координувати роботу 27 урядів непросто. Але "коли система починає працювати, вона діє ефективно й дає результати".

"Думаю, Україна відчує це, щонайпізніше, уже наступного року", - вважає експерт.

На його переконання, судячи з останніх новин із Брюсселя, ця система справді починає функціонувати.

"Європейська оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва, підтримка України стає більш системною. Європа дедалі активніше закуповує американські системи озброєння, які потім передаються Україні. Останні рішення Європейської Ради чітко на це вказують. Офіційно йдеться про "зміцнення оборони на східному фланзі" ЄС і НАТО, але фактично це означає також спрощення постачання озброєнь Україні", - заявив Карнер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа демонструє недостатню рішучість у протидії російській агресії. Путін очікує на її провал, - The Hill

Автор: 

Європа (2104) ППО (3664) Україна (6305) підтримка (663)
Європа має стояти поруч, а не за нею Джерело: https://censor.net/ua/n3581591

Влучні слова але їм то не комфортно. Від економічного тиску але вже на себе, до електорального. Тому вони краще за "сталевим дікобразом" заникаются
показати весь коментар
25.10.2025 09:48 Відповісти
Генерал, чого ж ти ні в президенти, ні в депутати не балотуєшся?
показати весь коментар
25.10.2025 09:57 Відповісти
як відставний з вчора ... так і речі правильні каже сьогодні ...
показати весь коментар
25.10.2025 10:00 Відповісти
Генерале 100%
показати весь коментар
25.10.2025 10:08 Відповісти
 
 