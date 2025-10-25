Украина нуждается в усилении ПВО. Европа должна стоять рядом, а не за ней, - австрийский генерал в отставке Карнер

Важно усилить украинскую противовоздушную оборону, развивать оборонную промышленность и придерживаться четкой поддержки Европы для укрепления обороноспособности страны.

об этом в интервью Укринформу заявил австрийский военный эксперт, бригадный генерал Вооруженных сил Австрии в отставке Геральд Карнер.

"Решающим является усиление системы противовоздушной обороны. Именно на этом должна быть сосредоточена поддержка Европы, США и НАТО. В то же время крайне важно, чтобы Украина дальше развивала собственную оборонную промышленность - вместе с логистикой, ремонтом и восстановлением техники - и защищала ее. Не менее важно, чтобы Европа четко показала, что она действительно стоит рядом с Украиной, а не за ней. Это принципиальная разница", - сказал он.

По словам Карнера, Европа реагирует медленно, ведь координировать работу 27 правительств непросто. Но "когда система начинает работать, она действует эффективно и дает результаты".

"Думаю, Украина почувствует это, самое позднее, уже в следующем году", - считает эксперт.

По его убеждению, судя по последним новостям из Брюсселя, эта система действительно начинает функционировать.

"Европейская оборонная промышленность наращивает объемы производства, поддержка Украины становится более системной. Европа все активнее закупает американские системы вооружения, которые затем передаются Украине. Последние решения Европейского Совета четко на это указывают. Официально речь идет об "укреплении обороны на восточном фланге" ЕС и НАТО, но фактически это означает также упрощение поставок вооружений Украине", - заявил Карнер.

