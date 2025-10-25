РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8938 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Защита Украины Европой
524 6

Украина нуждается в усилении ПВО. Европа должна стоять рядом, а не за ней, - австрийский генерал в отставке Карнер

Укрепление украинской ПВО и оборонной промышленности

Важно усилить украинскую противовоздушную оборону, развивать оборонную промышленность и придерживаться четкой поддержки Европы для укрепления обороноспособности страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил австрийский военный эксперт, бригадный генерал Вооруженных сил Австрии в отставке Геральд Карнер.

"Решающим является усиление системы противовоздушной обороны. Именно на этом должна быть сосредоточена поддержка Европы, США и НАТО. В то же время крайне важно, чтобы Украина дальше развивала собственную оборонную промышленность - вместе с логистикой, ремонтом и восстановлением техники - и защищала ее. Не менее важно, чтобы Европа четко показала, что она действительно стоит рядом с Украиной, а не за ней. Это принципиальная разница", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Карнера, Европа реагирует медленно, ведь координировать работу 27 правительств непросто. Но "когда система начинает работать, она действует эффективно и дает результаты".

"Думаю, Украина почувствует это, самое позднее, уже в следующем году", - считает эксперт.

По его убеждению, судя по последним новостям из Брюсселя, эта система действительно начинает функционировать.

"Европейская оборонная промышленность наращивает объемы производства, поддержка Украины становится более системной. Европа все активнее закупает американские системы вооружения, которые затем передаются Украине. Последние решения Европейского Совета четко на это указывают. Официально речь идет об "укреплении обороны на восточном фланге" ЕС и НАТО, но фактически это означает также упрощение поставок вооружений Украине", - заявил Карнер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа демонстрирует недостаточную решимость в противодействии российской агрессии. Путин ожидает ее провала, - The Hill

Автор: 

Европа (2112) ПВО (3215) Украина (45175) поддержка (732)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа має стояти поруч, а не за нею Джерело: https://censor.net/ua/n3581591

Влучні слова але їм то не комфортно. Від економічного тиску але вже на себе, до електорального. Тому вони краще за "сталевим дікобразом" заникаются
показать весь комментарий
25.10.2025 09:48 Ответить
Генерал, чого ж ти ні в президенти, ні в депутати не балотуєшся?
показать весь комментарий
25.10.2025 09:57 Ответить
як відставний з вчора ... так і речі правильні каже сьогодні ...
показать весь комментарий
25.10.2025 10:00 Ответить
Генерале 100%
показать весь комментарий
25.10.2025 10:08 Ответить
Відставні завжди дуже логічні та хоробрі ,а от коли вони "при виконанні",цього чомусь не спостерігається.
показать весь комментарий
25.10.2025 10:33 Ответить
Саме у ВІДСТАВНИХ (депутатів, суддів, воєнних, поліцейських, тощо) просинається зненацька "...ум, честь і совість..." і тверезе бачення реальності.
Чому так, ніхто не думав?
Може, просто це сцикуни, коли перебувають на жирних та солодких посадах?
показать весь комментарий
25.10.2025 10:41 Ответить
 
 