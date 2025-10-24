Европа демонстрирует недостаточную решимость в противодействии российской агрессии. Путин ожидает ее провала, - The Hill

Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште больше не имеет смысла, ведь российский президент уже достиг своих ключевых целей в прошлую пятницу - отсутствия ракет Tomahawk для Украины и отказа США от введения вторичных санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут обозреватели The Hill Джонатан Свит и Марк Тот.

Они отмечают, что Путин снова избежал каких-либо уступок, как это уже было во время предыдущей встречи в Аляске.

"Нельзя делать одно и то же и ждать другого результата. Главный вопрос - почему Путин постоянно избегает ответственности и не дает Трампу сделать реальный шаг вперед", - отмечают авторы.

И добавляют, что Путин делает ставку на провал Европы. Сознательно или нет, команда Трампа предоставила Путину такую возможность, когда поставила судьбу Украины в зависимость от готовности Европы финансировать и защищать Киев.

"Москва убеждена, что Европа не справится ни с одной из этих задач - по крайней мере, не таким значимым или решающим образом, который заставил бы Путина отказаться от войны против Украины. И Путин не обязательно ошибается. Европа очень хорошо умеет говорить, но действовать - не ее сильная сторона", - считают авторы материала.

Угрозы Путина и слабость европейских политиков

Подчеркивается, что Европа приняла стратегию бывшего президента Джо Байдена - "именно столько, сколько нужно". Поэтому помогает Украине настолько, чтобы она выжила и удержала Россию в игре, но не настолько, чтобы она победила. Однако Путин сейчас стал откровенным в своих действиях, напрямую угрожая странам НАТО вторжением дронов, вертолетов и истребителей в их воздушное пространство.

"Пассивные оборонительные меры не представляют угрозы для Путина. Он делает ставку на то, что НАТО будет продолжать реагировать бюрократическими мерами, которые, вероятно, будут заблокированы Венгрией или Словакией, и строгими письмами с осуждением", - добавляют Тот и Свит.

Авторы приводят примеры того, как нерешительность европейских лидеров только укрепляет позиции Кремля.

В частности, они обращают внимание на позицию президента Франции Эмманюэля Макрона. С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск в Украину, расширении "ядерного зонтика" для Европы и создании системы Sky Shield для защиты от российских дронов и ракет.

Впрочем, как отмечают аналитики, за громкими заявлениями не последовали конкретные действия. Путин, по словам авторов, воспринимает Макрона как "пустомелю", который вряд ли доведет свои обещания до конца.

Не менее критично аналитики оценивают и действия канцлера Германии Фридриха Мерца. Во время визита в Киев в декабре 2024 года, еще как кандидат, Мерц пообещал президенту Зеленскому предоставить Украине ракеты Taurus для ударов по военным объектам, с которых осуществляются атаки на украинскую территорию.

Однако спустя восемь месяцев после его победы на выборах эти обещания так и не выполнены. Поставка Taurus остается заблокированной из-за внутриполитических противоречий в Берлине.

"По мнению Москвы, Германия выглядит слабой. И именно эта слабость - самый ценный актив Путина в игре против Запада", - заключают авторы The Hill.

Аналитики также отмечают, что даже Великобритания оказывается не слишком активной. Хотя Лондон провел огромную работу по подготовке более 55 тысяч украинских военных с начала войны, его собственная способность выставлять войска на передовую, как миротворцев или как поддержку НАТО, очень ограничена.

Европа потеряла ощущение неотложности - Путин этим пользуется

Аналитики The Hill отмечают, что главная проблема Европы - отсутствие ощущения неотложности. План Евросоюза "догнать" в сфере обороноспособности до 2030 года, по их словам, является слишком запоздалым - минимум на пять лет. И Кремль это хорошо понимает.

Путин, отмечают авторы, осознает слабость своих позиций в Украине. По данным Института изучения войны (ISW), российские войска продвигаются лишь на несколько метров в день, теряя около тысячи солдат ежесуточно.

"Однако для Путина это не имеет значения. Он готов платить такую цену, поскольку Европа, по крайней мере, сейчас, не готова заплатить за то, чтобы его остановить", - пишут Свит и Тот.

По мнению аналитиков, НАТО до сих пор не смогло согласовать даже правила применения силы для своих пилотов, которые патрулируют восточный фланг Альянса. В то время, как Москва использует каждую паузу Запада, европейские лидеры продолжают тратить время на "бесконечные фотосессии в Киеве, встречи в Брюсселе и дискуссии о будущих угрозах".

"Европа должна начать реагировать на реальную угрозу от России уже сейчас. Полумеры не изменят расчетов Путина - это человек, который без колебаний принес в жертву более 1,1 миллиона своих соотечественников и союзников, включая чеченцев, северокорейцев и китайцев", - отмечают авторы The Hill.

Они призывают Запад к решительным и полным действиям, ведь только сила, а не дипломатия, может изменить стратегию Путина и остановить дальнейшую агрессию.