Європа демонструє недостатню рішучість у протидії російській агресії. Путін очікує на її провал, - The Hill

Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті більше не має сенсу, адже російський президент уже досяг своїх ключових цілей минулої п’ятниці - відсутності ракет Tomahawk для України та відмови США від запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть оглядачі The Hill Джонатан Світ і Марк Тот.

Вони зазначають, що Путін знову уникнув будь-яких поступок, як це вже було під час попередньої зустрічі на Алясці.

"Не можна робити одне й те саме і чекати іншого результату. Головне питання - чому Путін постійно уникає відповідальності та не дає Трампу зробити реальний крок уперед", - зазначають автори.

Та додають, що Путін робить ставку на провал Європи. Свідомо чи ні, команда Трампа надала Путіну таку можливість, коли поставила долю України в залежність від готовності Європи фінансувати та захищати Київ.

Москва переконана, що Європа не впорається з жодним із цих завдань - принаймні, не в такий значущий або вирішальний спосіб, який змусив би Путіна відмовитися від війни проти України. І Путін не обов'язково помиляється. Європа дуже добре вміє говорити, але діяти - не її сильна сторона", - вважають автори матеріалу.

Погрози від Путіна та слабкість європейських політиків

Підкреслюється, що Європа прийняла стратегію колишнього президента Джо Байдена "саме стільки, скільки потрібно". Тому допомогає Україні настільки, щоб вона вижила і утримала Росію в грі, але не настільки, щоб вона перемогла. Проте Путін наразі став відвертим у своїх діях, безпосередньо погрожуючи країнам НАТО вторгненням дронів, вертольотів і винищувачів у їхній повітряний простір.

"Пасивні оборонні заходи не становлять загрози для Путіна. Він робить ставку на те, що НАТО продовжуватиме реагувати бюрократичними заходами, які, ймовірно, будуть заблоковані Угорщиною чи Словаччиною, та суворими листами із засудженням", — додають Тот й Світ.

Автори наводять приклади того, як нерішучість європейських лідерів лише зміцнює позиції Кремля.

Зокрема, вони звертають увагу на позицію президента Франції Емманюеля Макрона. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Макрон неодноразово заявляв про можливість відправлення французьких військ в Україну, розширення "ядерної парасольки" для Європи та створення системи Sky Shield для захисту від російських дронів і ракет.

Втім, як зазначають аналітики, за гучними заявами не послідували конкретні дії. Путін, за словами авторів, сприймає Макрона як "пустомелю", який навряд чи доведе свої обіцянки до кінця.

Не менш критично аналітики оцінюють і дії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Під час візиту до Києва у грудні 2024 року, ще як кандидат, Мерц пообіцяв президенту Зеленському надати Україні ракети Taurus для ударів по військових об’єктах, з яких здійснюються атаки на українську територію.

Однак через вісім місяців після його перемоги на виборах ці обіцянки так і не виконано. Постачання Taurus залишається заблокованим через внутрішньополітичні суперечності в Берліні.

На думку Москви, Німеччина видається слабкою. І саме ця слабкість - найцінніший актив Путіна у грі проти Заходу", - підсумовують автори The Hill.

Аналітики також зазначають, що навіть Велика Британія виявляється не надто активною. Хоча Лондон провів величезну роботу з підготовки понад 55 тисяч українських військових з початку війни, його власна здатність виставляти війська на передову, як миротворців або як підтримку НАТО, є дуже обмеженою.

Європа втратила відчуття нагальності - Путін цим користується

Аналітики The Hill наголошують, що головна проблема Європи - брак відчуття нагальності. План Євросоюзу "наздогнати" у сфері обороноздатності до 2030 року, за їхніми словами, є надто запізнілим - щонайменше на п’ять років. І Кремль це добре розуміє.

Путін, зазначають автори, усвідомлює слабкість своїх позицій в Україні. За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просуваються лише на кілька метрів на день, втрачаючи близько тисячі солдатів щодоби.

Однак для Путіна це не має значення. Він готовий платити таку ціну, оскільки Європа, принаймні зараз, не готова заплатити за те, щоб його зупинити", - пишуть Світ і Тот.

На думку аналітиків, НАТО досі не змогло узгодити навіть правила застосування сили для своїх пілотів, які патрулюють східний фланг Альянсу. У той час, як Москва використовує кожну паузу Заходу, європейські лідери продовжують витрачати час на "безкінечні фотосесії у Києві, зустрічі у Брюсселі та дискусії про майбутні загрози".

"Європа має почати реагувати на реальну загрозу від Росії вже зараз. Напівзаходи не змінять розрахунків Путіна - це людина, яка без вагань принесла в жертву понад 1,1 мільйона своїх співвітчизників і союзників, включно з чеченцями, північнокорейцями та китайцями", - наголошують автори The Hill.

Вони закликають Захід до рішучих і повних дій, адже лише сила, а не дипломатія, може змінити стратегію Путіна й зупинити подальшу агресію.