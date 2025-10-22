УКР
Новини Загроза агресії РФ для Європи
Якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт в "іншому місці", - Зеленський

Зеленський попередив про новий фронт РФ за межами України

Якщо не мати чіткого плану миру для України, російський диктатор Володимир Путін може спробувати розпочати агресію проти інших країн Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз країни Європи не готові до війни з РФ

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру. Якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці, тому що Україна для нього –– це дуже складно", - наголосив він.

На думку Зеленського, інші європейські країни не готові до війни з Росією і повністю підготуватися до війни неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається розділити США та ЄС, щоб зменшити підтримку України, - Зеленський

Загроза для невеликих країн Європи

Президент зауважив, що війна показала важливість сильного суспільства та готовності країн Європи об’єднано протидіяти загрозам, адже якщо під ризиком одна країна ЄС — під ризиком уся Європа.

"Він може думати про інші країни. Про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто окупувати, важливо утримувати територію. Тому, перш за все, ризики для невеликих країн. Путіну байдуже, в НАТО вони чи в ЄС", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до можливого конфлікту з Балтією та Польщею, використовуючи Білорусь, - ГУР

Європа (2098) Зеленський Володимир (25911) росія (68567) війна в Україні (6664)
+13
Ти б, ****, такий прогнозистий був до 2022! Скільки життя втратили через тебе? А покалічено скільки, а знищене майбутнє України?
22.10.2025 18:45
+11
ось такий ти приЗЕдент! що не можеш війну виграти? ти тільки здавати території вмієш та лякати. нікчема ти квартальна...
22.10.2025 18:44
+9
Це зрадник і злодій , як і вся зелена банда + ригоАнали 🤬
22.10.2025 18:54
ТА ТИШОООО? ригоКозир Єрмак таке написав тобі ? А в кого він консультувався - невже не в Кремлі?
22.10.2025 18:40
Саме так і буде після припинення війни в Україні, ця війна переїде на іншу ділянку російського кордону, тому ніхто і не поспішає її припиняти!
22.10.2025 18:42
Якщо б путін відкрив новий фронт в самій росії і вони почали б мочити один одного, то це було б чудово.
22.10.2025 18:40
Балда.

Якщо його перемогти тут, то він може образитись і піти на якусь Естонію.
Якщо йому здати Україну, то він відчує свою силу і знов таки піде на якусь Естонію, або відразу на щось більше.
В тому й весь цимес, щоб він в'язнув тут якомога довше, але водночас вірив, що може загарбати ще більше.
22.10.2025 18:40
путлєр вбивця але не дебіл - для чого йому чіплятися до НАТО? - потрібна відмашка Китаю
22.10.2025 18:41
А якщо він її вже отримав ?
22.10.2025 19:00
Для Китаю це не вигідно - США по любому заступиться - рашка почне верещати - Китай поможи! а йому це навіщо? - США зараз сильніші
22.10.2025 19:07
США по любому заступиться
Тут 2 варіанти -
1 - Тромб сказав чітко - європейські справи його мало хвилюють , тим більше що ***** , для нападу використає "гібридні" методи ...
2 - можливо , в цьому , і суть стратегії США - спровокувати кацапів на напад , аби викликати паніку і європейські фінанси і виробництва перенести в Америку !
22.10.2025 19:15
головне пробздітись зельоним поносом на фоні Білого Дому

в аеропорті ніхто не зустрічав ..

зустріч пройшла провально (100% прогнозовано) - банально послали за руським кораблем

потім провела якась баба

всьо
22.10.2025 18:42
ото ця людина на фоні Білого Дому вона кого представляє ? яку країні ? де на лацкані прапор чи герб ? ВОНО хто?

22.10.2025 18:43
Це зрадник і злодій , як і вся зелена банда + ригоАнали 🤬
22.10.2025 18:54
Якщо дивитись на одяг, то прибиральник (чи взагалі БОМЖ) з палацу північнокорейського пупсика.
22.10.2025 19:09
ось такий ти приЗЕдент! що не можеш війну виграти? ти тільки здавати території вмієш та лякати. нікчема ти квартальна...
22.10.2025 18:44
Ти б, ****, такий прогнозистий був до 2022! Скільки життя втратили через тебе? А покалічено скільки, а знищене майбутнє України?
22.10.2025 18:45
Та ти що, зеля ! А ти запропонуй й там домовитися десь посередині.
22.10.2025 18:47
Зеленський , де наші ракети , які ти заборонив виготовляти ,
коли став президентом ??
Може досить красти і сказати украінцям , де наші гроші ,
які нам виділяли наші друзі ?
22.10.2025 18:52
Та хтож тобі п*даболу тепер повірить.
22.10.2025 18:52
як классно що ти їв запарену Мівіну та не внік у 2022 році, бо тільки тому що ти є нам дають зброю, бо ти сам виробраяєш тільки асфальт
22.10.2025 18:55
Е! А про те, що він "нєлох" чому не згадали, пане? Це ж майже фундамент "недумаючого стратегічно"! Ну ще "хоч паржом" і "яка різниця", але то вже домішки до роствору. А головним скріплюючим елементом того фундаменту є "*****".
При наявності в навколишньому середовищі 73% совковотелевізійнозалежного елементу такий "фундамент" може протриматись довгенько...
22.10.2025 19:07
бо усіх регалій Боневтіка не пам'ятаю
22.10.2025 19:20
Нє! Тут треба записувати аби нічого не забути. Бо свідком на процесі може бути кожен, хто залишився в Україні після 24.02.24 і відчув на собі і "какаяразніца", і відведення, і розмінування, і "шатли", і "травневі шашлики", і "особисті гарантії" та "особистий контроль" (як у випадку з захисниками "Азовсталі" чи з сержантом І.Журавлем), і....
Я теж всього не пам'ятаю, але треба. Хоча б для того, щоб не повторилося....
22.10.2025 20:02
Так це ж добре. Нам би союзник в обличчі НАТО не завадив би
22.10.2025 18:56
Не откроет. Они слишком потужно готовятся к шашлычкам. Потужнее, чем ты в 2022-м.
22.10.2025 18:59
"Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці"

Це найвеличніше побачило в його очах? Чи то після "ледь теплої мівіни" в голову стукнуло? А може після того, як татарвор показав фотки кадирівців, яких він вбив на Банковій? О, знаю! Це ті 8 мільйонів дронів, заряджених від гігавата енергії, що вироблена з дров мільярду дерев йому на вушко тихо нажужали!

"Щоб я був вчора таким розумним, як моя дружина сьогодні!" (с)
22.10.2025 18:59
⚡️Піднімали білі ганчірки та йшли в полон «пачками»: на Добропільському напрямку понад 50 рашистів потрапили у полон. Це стало можливим завдяки звільненню населеного пункту Кучерів Яр
22.10.2025 19:00
Путіна може зупинити лише АБСОЛЮТНА, ПОВНА, ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ!
В противному випадку - раша буде чворити кривавий терор по всій Україні!
А тому, ухилянт повинен стати злочинцем, нелюдом, поза законом та позбавлений всіляких законних прав в Україні!
22.10.2025 19:02
І всіх озброїмо новітніми лопатами ім. Дмитра Кулеби!
22.10.2025 19:30
За ті гроші що ви вкрали могли б купити кілера для )(..ла
22.10.2025 19:06
Так тобі за півроку партнери казали буде напад ти й вухом не повів по курортам шлявся, чи ти з пуйлом в долі?
22.10.2025 19:17
На думку Зеленського, інші європейські країни не готові до війни з Росією і повністю підготуватися до війни неможливо.
Не те, що ми! Навіть шашликами запаслися на випадок війни!
22.10.2025 19:17
Якщо не мати чіткого плану миру для України

да скільки можно тих "чітких планів". Прийміть один можно не "чіткий" можно навіть "мутний" але реалістичний.
22.10.2025 19:17 Відповісти
Чим вам минулорічний не вгодив? США передають половину своєї армії Україні і вона доходить до мацкви. Ач як все просто!
22.10.2025 19:33
План був блискавичний. Трохи прорахувались...але де?!
22.10.2025 19:45
То просто Байден, а тепер Трамп якісь нерішучі попались. Інше діло наш лідор "згоріла хата гори й сарай".
22.10.2025 19:47
шо 🤡 , шашликі вже не допомагають ?....
22.10.2025 19:22
"Я вам ничего не должен","Какая разница...","Главное перестать стрелять".Прочитав золоті слова-
" Від дурня особливої шкоди не має до тих пір поки другі дурні не виберуть його в лідери"
22.10.2025 19:31
Шашлычник .
22.10.2025 19:36
Але тебе в 21 та 22 роках теж попереджали, що москаль нападе. Зрадник зелений
22.10.2025 20:14
 
 