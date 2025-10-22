Якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт в "іншому місці", - Зеленський

Якщо не мати чіткого плану миру для України, російський диктатор Володимир Путін може спробувати розпочати агресію проти інших країн Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз країни Європи не готові до війни з РФ

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру. Якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці, тому що Україна для нього –– це дуже складно", - наголосив він.

На думку Зеленського, інші європейські країни не готові до війни з Росією і повністю підготуватися до війни неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається розділити США та ЄС, щоб зменшити підтримку України, - Зеленський

Загроза для невеликих країн Європи

Президент зауважив, що війна показала важливість сильного суспільства та готовності країн Європи об’єднано протидіяти загрозам, адже якщо під ризиком одна країна ЄС — під ризиком уся Європа.

"Він може думати про інші країни. Про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто окупувати, важливо утримувати територію. Тому, перш за все, ризики для невеликих країн. Путіну байдуже, в НАТО вони чи в ЄС", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до можливого конфлікту з Балтією та Польщею, використовуючи Білорусь, - ГУР