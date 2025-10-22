Якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт в "іншому місці", - Зеленський
Якщо не мати чіткого плану миру для України, російський диктатор Володимир Путін може спробувати розпочати агресію проти інших країн Європи.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз країни Європи не готові до війни з РФ
"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру. Якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці, тому що Україна для нього –– це дуже складно", - наголосив він.
На думку Зеленського, інші європейські країни не готові до війни з Росією і повністю підготуватися до війни неможливо.
Загроза для невеликих країн Європи
Президент зауважив, що війна показала важливість сильного суспільства та готовності країн Європи об’єднано протидіяти загрозам, адже якщо під ризиком одна країна ЄС — під ризиком уся Європа.
"Він може думати про інші країни. Про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто окупувати, важливо утримувати територію. Тому, перш за все, ризики для невеликих країн. Путіну байдуже, в НАТО вони чи в ЄС", - додав Зеленський.
Якщо його перемогти тут, то він може образитись і піти на якусь Естонію.
Якщо йому здати Україну, то він відчує свою силу і знов таки піде на якусь Естонію, або відразу на щось більше.
В тому й весь цимес, щоб він в'язнув тут якомога довше, але водночас вірив, що може загарбати ще більше.
Тут 2 варіанти -
1 - Тромб сказав чітко - європейські справи його мало хвилюють , тим більше що ***** , для нападу використає "гібридні" методи ...
2 - можливо , в цьому , і суть стратегії США - спровокувати кацапів на напад , аби викликати паніку і європейські фінанси і виробництва перенести в Америку !
в аеропорті ніхто не зустрічав ..
зустріч пройшла провально (100% прогнозовано) - банально послали за руським кораблем
потім провела якась баба
всьо
коли став президентом ??
Може досить красти і сказати украінцям , де наші гроші ,
які нам виділяли наші друзі ?
При наявності в навколишньому середовищі 73% совковотелевізійнозалежного елементу такий "фундамент" може протриматись довгенько...
Я теж всього не пам'ятаю, але треба. Хоча б для того, щоб не повторилося....
Це найвеличніше побачило в його очах? Чи то після "ледь теплої мівіни" в голову стукнуло? А може після того, як татарвор показав фотки кадирівців, яких він вбив на Банковій? О, знаю! Це ті 8 мільйонів дронів, заряджених від гігавата енергії, що вироблена з дров мільярду дерев йому на вушко тихо нажужали!
"Щоб я був вчора таким розумним, як моя дружина сьогодні!" (с)
В противному випадку - раша буде чворити кривавий терор по всій Україні!
А тому, ухилянт повинен стати злочинцем, нелюдом, поза законом та позбавлений всіляких законних прав в Україні!
Не те, що ми! Навіть шашликами запаслися на випадок війни!
да скільки можно тих "чітких планів". Прийміть один можно не "чіткий" можно навіть "мутний" але реалістичний.
" Від дурня особливої шкоди не має до тих пір поки другі дурні не виберуть його в лідери"