Росія готується до можливого конфлікту з Балтією та Польщею, використовуючи Білорусь, - ГУР

Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту з країнами Балтії та Польщею, використовуючи територію Білорусі.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, зараз ГУР постійно моніторить військову активність у Білорусі. Потужних російських угруповань там наразі не зафіксовано, тому рівень загрози залишається низьким.

Водночас Скібіцький наголосив, що Москва не відмовилася від планів використовувати білоруську територію у військових цілях. Зокрема, цьогорічні навчання "Захід" показали, що РФ готується до потенційних бойових дій не лише проти України, а й проти країн Балтії, Північної Європи та Польщі.

