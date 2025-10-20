УКР
Новини Загроза агресії РФ для Європи
777 10

Росія готується до можливого конфлікту з Балтією та Польщею, використовуючи Білорусь, - ГУР

Стан російської економіки

Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту з країнами Балтії та Польщею, використовуючи територію Білорусі.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, зараз ГУР постійно моніторить військову активність у Білорусі. Потужних російських угруповань там наразі не зафіксовано, тому рівень загрози залишається низьким.

Водночас Скібіцький наголосив, що Москва не відмовилася від планів використовувати білоруську територію у військових цілях. Зокрема, цьогорічні навчання "Захід" показали, що РФ готується до потенційних бойових дій не лише проти України, а й проти країн Балтії, Північної Європи та Польщі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (8113) Польща (9099) Балтія (364) ГУР (704)
Топ коментарі
+1
У Буданги розклад на понеділок - встав, почистив зуби, подвиг, і друк прогнозів.
показати весь коментар
20.10.2025 17:55 Відповісти
+1
Аби не перерізали нам кордони з Європою.
показати весь коментар
20.10.2025 17:58 Відповісти
Навроцький почув - підтримав невидачу українцяза справою газопотоків рашки слідчим Німеччини ...
показати весь коментар
20.10.2025 17:41 Відповісти
Мають розпочатись бойові дії на кордоні з Білоруссю щоб не дати використовувати Білорусь для нападу на інші країни!
показати весь коментар
20.10.2025 17:52 Відповісти
Хороша новина 👍
показати весь коментар
20.10.2025 17:45 Відповісти
Балтийцев жалко, там миллионы местной русни, в спину армии ударят когда война начнёться.
показати весь коментар
20.10.2025 17:52 Відповісти
Українців шкода, а балтійці хай самі себе шкодують. Вони найбільш проти закінчення війни в Україні.
показати весь коментар
20.10.2025 17:56 Відповісти
Зате ще готується до наступних виборів з дерьмаком накручують собі рейтинг і захоплюють владу усунувши усіх конкурентів. Все дуже просто
показати весь коментар
20.10.2025 17:47 Відповісти
Це вже не наші проблеми. Вони в НАТО і єс - от і подивимося на що здатні ці потужні організації.
показати весь коментар
20.10.2025 17:48 Відповісти
20.10.2025 17:55 Відповісти
кандидат....
показати весь коментар
20.10.2025 17:59 Відповісти
20.10.2025 17:58 Відповісти
 
 