Россия готовится к возможному конфликту с Балтией и Польшей, используя Беларусь, - ГУР

Россия продолжает готовиться к возможному конфликту со странами Балтии и Польшей, используя территорию Беларуси.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, сейчас ГУР постоянно мониторит военную активность в Беларуси. Мощных российских группировок там пока не зафиксировано, поэтому уровень угрозы остается низким.

В то же время Скибицкий отметил, что Москва не отказалась от планов использовать белорусскую территорию в военных целях. В частности, нынешние учения "Запад" показали, что РФ готовится к потенциальным боевым действиям не только против Украины, но и против стран Балтии, Северной Европы и Польши.

