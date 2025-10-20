РУС
Россия готовится к возможному конфликту с Балтией и Польшей, используя Беларусь, - ГУР

Состояние российской экономики

Россия продолжает готовиться к возможному конфликту со странами Балтии и Польшей, используя территорию Беларуси.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, сейчас ГУР постоянно мониторит военную активность в Беларуси. Мощных российских группировок там пока не зафиксировано, поэтому уровень угрозы остается низким.

В то же время Скибицкий отметил, что Москва не отказалась от планов использовать белорусскую территорию в военных целях. В частности, нынешние учения "Запад" показали, что РФ готовится к потенциальным боевым действиям не только против Украины, но и против стран Балтии, Северной Европы и Польши.

+1
Балтийцев жалко, там миллионы местной русни, в спину армии ударят когда война начнёться.
20.10.2025 17:52 Ответить
+1
У Буданги розклад на понеділок - встав, почистив зуби, подвиг, і друк прогнозів.
20.10.2025 17:55 Ответить
+1
Аби не перерізали нам кордони з Європою.
20.10.2025 17:58 Ответить
Навроцький почув - підтримав невидачу українцяза справою газопотоків рашки слідчим Німеччини ...
20.10.2025 17:41 Ответить
Мають розпочатись бойові дії на кордоні з Білоруссю щоб не дати використовувати Білорусь для нападу на інші країни!
20.10.2025 17:52 Ответить
Хороша новина 👍
20.10.2025 17:45 Ответить
Балтийцев жалко, там миллионы местной русни, в спину армии ударят когда война начнёться.
20.10.2025 17:52 Ответить
Українців шкода, а балтійці хай самі себе шкодують. Вони найбільш проти закінчення війни в Україні.
20.10.2025 17:56 Ответить
Зате ще готується до наступних виборів з дерьмаком накручують собі рейтинг і захоплюють владу усунувши усіх конкурентів. Все дуже просто
20.10.2025 17:47 Ответить
Це вже не наші проблеми. Вони в НАТО і єс - от і подивимося на що здатні ці потужні організації.
20.10.2025 17:48 Ответить
У Буданги розклад на понеділок - встав, почистив зуби, подвиг, і друк прогнозів.
20.10.2025 17:55 Ответить
кандидат....
20.10.2025 17:59 Ответить
Аби не перерізали нам кордони з Європою.
20.10.2025 17:58 Ответить
 
 