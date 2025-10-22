Если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт в "другом месте", - Зеленский

Если не иметь четкого плана мира для Украины, российский диктатор Владимир Путин может попытаться начать агрессию против других стран Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас страны Европы не готовы к войне с РФ

"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру. Если у нас не будет прекращения огня с пониманием того, что делать дальше, Путин попытается открыть новый фронт в каком-то другом месте, потому что Украина для него - это очень сложно", - подчеркнул он.

По мнению Зеленского, другие европейские страны не готовы к войне с Россией и полностью подготовиться к войне невозможно.

Угроза для небольших стран Европы

Президент отметил, что война показала важность сильного общества и готовности стран Европы объединенно противодействовать угрозам, ведь если под риском одна страна ЕС - под риском вся Европа.

"Он может думать о других странах. О той или иной, но не очень большой, потому что это не просто оккупировать, важно удерживать территорию. Поэтому, прежде всего, риски для небольших стран. Путину безразлично, в НАТО они или в ЕС", - добавил Зеленский.

