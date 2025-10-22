Если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт в "другом месте", - Зеленский
Если не иметь четкого плана мира для Украины, российский диктатор Владимир Путин может попытаться начать агрессию против других стран Европы.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас страны Европы не готовы к войне с РФ
"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру. Если у нас не будет прекращения огня с пониманием того, что делать дальше, Путин попытается открыть новый фронт в каком-то другом месте, потому что Украина для него - это очень сложно", - подчеркнул он.
По мнению Зеленского, другие европейские страны не готовы к войне с Россией и полностью подготовиться к войне невозможно.
Угроза для небольших стран Европы
Президент отметил, что война показала важность сильного общества и готовности стран Европы объединенно противодействовать угрозам, ведь если под риском одна страна ЕС - под риском вся Европа.
"Он может думать о других странах. О той или иной, но не очень большой, потому что это не просто оккупировать, важно удерживать территорию. Поэтому, прежде всего, риски для небольших стран. Путину безразлично, в НАТО они или в ЕС", - добавил Зеленский.
Якщо його перемогти тут, то він може образитись і піти на якусь Естонію.
Якщо йому здати Україну, то він відчує свою силу і знов таки піде на якусь Естонію, або відразу на щось більше.
В тому й весь цимес, щоб він в'язнув тут якомога довше, але водночас вірив, що може загарбати ще більше.
Тут 2 варіанти -
1 - Тромб сказав чітко - європейські справи його мало хвилюють , тим більше що ***** , для нападу використає "гібридні" методи ...
2 - можливо , в цьому , і суть стратегії США - спровокувати кацапів на напад , аби викликати паніку і європейські фінанси і виробництва перенести в Америку !
в аеропорті ніхто не зустрічав ..
зустріч пройшла провально (100% прогнозовано) - банально послали за руським кораблем
потім провела якась баба
всьо
коли став президентом ??
Може досить красти і сказати украінцям , де наші гроші ,
які нам виділяли наші друзі ?
При наявності в навколишньому середовищі 73% совковотелевізійнозалежного елементу такий "фундамент" може протриматись довгенько...
Це найвеличніше побачило в його очах? Чи то після "ледь теплої мівіни" в голову стукнуло? А може після того, як татарвор показав фотки кадирівців, яких він вбив на Банковій? О, знаю! Це ті 8 мільйонів дронів, заряджених від гігавата енергії, що вироблена з дров мільярду дерев йому на вушко тихо нажужали!
"Щоб я був вчора таким розумним, як моя дружина сьогодні!" (с)
В противному випадку - раша буде чворити кривавий терор по всій Україні!
А тому, ухилянт повинен стати злочинцем, нелюдом, поза законом та позбавлений всіляких законних прав в Україні!