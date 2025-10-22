РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
Если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт в "другом месте", - Зеленский

Зеленский предупредил о новом фронте РФ за пределами Украины

Если не иметь четкого плана мира для Украины, российский диктатор Владимир Путин может попытаться начать агрессию против других стран Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас страны Европы не готовы к войне с РФ

"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру. Если у нас не будет прекращения огня с пониманием того, что делать дальше, Путин попытается открыть новый фронт в каком-то другом месте, потому что Украина для него - это очень сложно", - подчеркнул он.

По мнению Зеленского, другие европейские страны не готовы к войне с Россией и полностью подготовиться к войне невозможно.

Угроза для небольших стран Европы

Президент отметил, что война показала важность сильного общества и готовности стран Европы объединенно противодействовать угрозам, ведь если под риском одна страна ЕС - под риском вся Европа.

"Он может думать о других странах. О той или иной, но не очень большой, потому что это не просто оккупировать, важно удерживать территорию. Поэтому, прежде всего, риски для небольших стран. Путину безразлично, в НАТО они или в ЕС", - добавил Зеленский.

+7
ось такий ти приЗЕдент! що не можеш війну виграти? ти тільки здавати території вмієш та лякати. нікчема ти квартальна...
22.10.2025 18:44 Ответить
+7
Ти б, ****, такий прогнозистий був до 2022! Скільки життя втратили через тебе? А покалічено скільки, а знищене майбутнє України?
22.10.2025 18:45 Ответить
+6
ТА ТИШОООО? ригоКозир Єрмак таке написав тобі ? А в кого він консультувався - невже не в Кремлі?
22.10.2025 18:40 Ответить
ТА ТИШОООО? ригоКозир Єрмак таке написав тобі ? А в кого він консультувався - невже не в Кремлі?
22.10.2025 18:40 Ответить
Саме так і буде після припинення війни в Україні, ця війна переїде на іншу ділянку російського кордону, тому ніхто і не поспішає її припиняти!
22.10.2025 18:42 Ответить
Якщо б путін відкрив новий фронт в самій росії і вони почали б мочити один одного, то це було б чудово.
22.10.2025 18:40 Ответить
Балда.

Якщо його перемогти тут, то він може образитись і піти на якусь Естонію.
Якщо йому здати Україну, то він відчує свою силу і знов таки піде на якусь Естонію, або відразу на щось більше.
В тому й весь цимес, щоб він в'язнув тут якомога довше, але водночас вірив, що може загарбати ще більше.
22.10.2025 18:40 Ответить
путлєр вбивця але не дебіл - для чого йому чіплятися до НАТО? - потрібна відмашка Китаю
22.10.2025 18:41 Ответить
А якщо він її вже отримав ?
22.10.2025 19:00 Ответить
Для Китаю це не вигідно - США по любому заступиться - рашка почне верещати - Китай поможи! а йому це навіщо? - США зараз сильніші
22.10.2025 19:07 Ответить
США по любому заступиться
Тут 2 варіанти -
1 - Тромб сказав чітко - європейські справи його мало хвилюють , тим більше що ***** , для нападу використає "гібридні" методи ...
2 - можливо , в цьому , і суть стратегії США - спровокувати кацапів на напад , аби викликати паніку і європейські фінанси і виробництва перенести в Америку !
22.10.2025 19:15 Ответить
головне пробздітись зельоним поносом на фоні Білого Дому

в аеропорті ніхто не зустрічав ..

зустріч пройшла провально (100% прогнозовано) - банально послали за руським кораблем

потім провела якась баба

всьо
22.10.2025 18:42 Ответить
ото ця людина на фоні Білого Дому вона кого представляє ? яку країні ? де на лацкані прапор чи герб ? ВОНО хто?

22.10.2025 18:43 Ответить
Це зрадник і злодій , як і вся зелена банда + ригоАнали 🤬
22.10.2025 18:54 Ответить
Якщо дивитись на одяг, то прибиральник (чи взагалі БОМЖ) з палацу північнокорейського пупсика.
22.10.2025 19:09 Ответить
22.10.2025 18:44 Ответить
22.10.2025 18:45 Ответить
Та ти що, зеля ! А ти запропонуй й там домовитися десь посередині.
22.10.2025 18:47 Ответить
Зеленський , де наші ракети , які ти заборонив виготовляти ,
коли став президентом ??
Може досить красти і сказати украінцям , де наші гроші ,
які нам виділяли наші друзі ?
22.10.2025 18:52 Ответить
Та хтож тобі п*даболу тепер повірить.
22.10.2025 18:52 Ответить
як классно що ти їв запарену Мівіну та не внік у 2022 році, бо тільки тому що ти є нам дають зброю, бо ти сам виробраяєш тільки асфальт
22.10.2025 18:55 Ответить
Е! А про те, що він "нєлох" чому не згадали, пане? Це ж майже фундамент "недумаючого стратегічно"! Ну ще "хоч паржом" і "яка різниця", але то вже домішки до роствору. А головним скріплюючим елементом того фундаменту є "*****".
При наявності в навколишньому середовищі 73% совковотелевізійнозалежного елементу такий "фундамент" може протриматись довгенько...
22.10.2025 19:07 Ответить
Так це ж добре. Нам би союзник в обличчі НАТО не завадив би
22.10.2025 18:56 Ответить
Не откроет. Они слишком потужно готовятся к шашлычкам. Потужнее, чем ты в 2022-м.
22.10.2025 18:59 Ответить
"Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці" Джерело: https://censor.net/ua/n3581118

Це найвеличніше побачило в його очах? Чи то після "ледь теплої мівіни" в голову стукнуло? А може після того, як татарвор показав фотки кадирівців, яких він вбив на Банковій? О, знаю! Це ті 8 мільйонів дронів, заряджених від гігавата енергії, що вироблена з дров мільярду дерев йому на вушко тихо нажужали!

"Щоб я був вчора таким розумним, як моя дружина сьогодні!" (с)
22.10.2025 18:59 Ответить
⚡️Піднімали білі ганчірки та йшли в полон «пачками»: на Добропільському напрямку понад 50 рашистів потрапили у полон. Це стало можливим завдяки звільненню населеного пункту Кучерів Яр
22.10.2025 19:00 Ответить
Путіна може зупинити лише АБСОЛЮТНА, ПОВНА, ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ!
В противному випадку - раша буде чворити кривавий терор по всій Україні!
А тому, ухилянт повинен стати злочинцем, нелюдом, поза законом та позбавлений всіляких законних прав в Україні!
22.10.2025 19:02 Ответить
За ті гроші що ви вкрали могли б купити кілера для )(..ла
22.10.2025 19:06 Ответить
 
 