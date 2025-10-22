РФ пытается разделить США и ЕС, чтобы уменьшить поддержку Украины, - Зеленский

Россия стремится ослабить помощь Украине, пытаясь расколоть западных партнеров и помешать принятию важных решений, в частности относительно российских замороженных активов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сейчас на Россию не оказывается достаточное давление для содействия достаточному уровню заинтересованности в мирных переговорах.

"Нам нужно решение по замороженным российским активам... Надеюсь, что завтра у нас будет шанс, но мы понимаем, что это сложное решение. Россия сделает все, чтобы не дать нам возможности использовать эти средства", - отметил он.

Россия хочет разделить США и ЕС

По мнению Зеленского, россиянам нужно снизить финансирование Украины во время войны.

"Каким образом это сделать? Сначала - разделить Соединенные Штаты и ЕС, далее - разделить ЕС между собой. И они довольно успешны были с некоторыми шагами, с некоторыми странами. Вы знаете это, но сильные страны Европы вместе, и это очень хорошо. Вот почему они хотят уменьшить финансирование. И замороженные активы это решение, как не потерять эти важные средства для украинской безопасности", - подчеркнул он.

РФ распространяет дезинформацию о своих успехах на фронте

Комментируя попытки России "разделить ЕС", Зеленский сказал, что они направлены также на инициативу PURL, в рамках которой союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

"Мы знаем, что Россия сотрудничает с некоторыми европейскими странами. Она подталкивает их не поставлять продукцию по этой программе... Россия распространяет дезинформацию в СМИ, преимущественно в Соединенных Штатах сегодня, также в Европе, что они выиграют эту войну. Но это неправда. У них есть потери -- один миллион триста тысяч [человек - ред.]. И их экономика сокращается. Конечно, они богатая страна, у них много денег, энергоносителей, поэтому нужны тотальные санкции в отношении энергетики - без игр - настоящие. Поэтому все это будет давить на них, и они будут сидеть и говорить", - резюмировал Зеленский.

