РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Конфискация замороженных активов Военная помощь Украине
442 11

РФ пытается разделить США и ЕС, чтобы уменьшить поддержку Украины, - Зеленский

зеленський

Россия стремится ослабить помощь Украине, пытаясь расколоть западных партнеров и помешать принятию важных решений, в частности относительно российских замороженных активов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сейчас на Россию не оказывается достаточное давление для содействия достаточному уровню заинтересованности в мирных переговорах.

"Нам нужно решение по замороженным российским активам... Надеюсь, что завтра у нас будет шанс, но мы понимаем, что это сложное решение. Россия сделает все, чтобы не дать нам возможности использовать эти средства", - отметил он.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Россия хочет разделить США и ЕС

По мнению Зеленского, россиянам нужно снизить финансирование Украины во время войны.

"Каким образом это сделать? Сначала - разделить Соединенные Штаты и ЕС, далее - разделить ЕС между собой. И они довольно успешны были с некоторыми шагами, с некоторыми странами. Вы знаете это, но сильные страны Европы вместе, и это очень хорошо. Вот почему они хотят уменьшить финансирование. И замороженные активы это решение, как не потерять эти важные средства для украинской безопасности", - подчеркнул он.

Читайте также: Использование замороженных активов РФ должно соответствовать международному праву, - Мелони

РФ распространяет дезинформацию о своих успехах на фронте

Комментируя попытки России "разделить ЕС", Зеленский сказал, что они направлены также на инициативу PURL, в рамках которой союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

"Мы знаем, что Россия сотрудничает с некоторыми европейскими странами. Она подталкивает их не поставлять продукцию по этой программе... Россия распространяет дезинформацию в СМИ, преимущественно в Соединенных Штатах сегодня, также в Европе, что они выиграют эту войну. Но это неправда. У них есть потери -- один миллион триста тысяч [человек - ред.]. И их экономика сокращается. Конечно, они богатая страна, у них много денег, энергоносителей, поэтому нужны тотальные санкции в отношении энергетики - без игр - настоящие. Поэтому все это будет давить на них, и они будут сидеть и говорить", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Британии, Германии и Франции договорились продвигать идею "репарационного займа" для Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (22348) россия (97753) замороженные активы (375)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
пціца гаварун -чітатєль чужі тєкстав - задрал ...
показать весь комментарий
22.10.2025 17:37 Ответить
+5
Завдяки тобі гнида та твоєї зграї вона, підтримка, у цьому році вже впала на 40%. Підтримайте гниду більше. Не вам жеж вмирати на фронті.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:47 Ответить
+3
Ти Володя далеко не втік від к@ц@пів.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пціца гаварун -чітатєль чужі тєкстав - задрал ...
показать весь комментарий
22.10.2025 17:37 Ответить
Ти Володя далеко не втік від к@ц@пів.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:44 Ответить
коректно Валодья Оманський Гнидович

все що Гниді Валоді Оманському треба це "можливості використати ці кошти"
показать весь комментарий
22.10.2025 17:49 Ответить
Завдяки тобі гнида та твоєї зграї вона, підтримка, у цьому році вже впала на 40%. Підтримайте гниду більше. Не вам жеж вмирати на фронті.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:47 Ответить
"Ну й розумний! Аж страшно..."
(За двома зайцями)
показать весь комментарий
22.10.2025 17:47 Ответить
припини тринькати державні гроші на телемарафет
дай ці гроші на впк та оборону
показать весь комментарий
22.10.2025 17:55 Ответить
путцин насрав у вуха трампа і той не чує голосу европи, хоча так цілувати диктатора може тіко його фоловер
показать весь комментарий
22.10.2025 17:58 Ответить
ДЕ ФЛАМІНГО....Вова ти НЕ ВПЛИВАЄШ на ЕС і США та Китай - ти НІХТО.

АЛЕ

Ось твої обовязки

- оборонні споруди - НЕМА ВКРАДЕНО
- зброя - НЕМА ВКРАДЕНО
- мобілізація - НЕМА ДЕМОРАЛІЗОВАНО СЗЧ 300 000 - це ціна армія стільки скільки на фронті
- податки - ВСІ ПІШЛИ В ТІНЬ бо ти гетьманцева дав "щипати гусака"

Все що ти міг зробити - ВСЕ ЗНИЩИВ. А потім їздиш по світу і тридиш
показать весь комментарий
22.10.2025 18:00 Ответить
Ти не констатуй факти і не будь статистом,а працюй і 5-6 своїм менеджерам спуску не давай,перестань гундосить щоденно,дай результат.Що не заява то або піар,або пшик.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:15 Ответить
Не дай им это сделать Володя! Мы верим в тебя!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:29 Ответить
Так уже ж. Кацапи з Красновим досягли успіху.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:19 Ответить
 
 