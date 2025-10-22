РФ пытается разделить США и ЕС, чтобы уменьшить поддержку Украины, - Зеленский
Россия стремится ослабить помощь Украине, пытаясь расколоть западных партнеров и помешать принятию важных решений, в частности относительно российских замороженных активов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что сейчас на Россию не оказывается достаточное давление для содействия достаточному уровню заинтересованности в мирных переговорах.
"Нам нужно решение по замороженным российским активам... Надеюсь, что завтра у нас будет шанс, но мы понимаем, что это сложное решение. Россия сделает все, чтобы не дать нам возможности использовать эти средства", - отметил он.
Россия хочет разделить США и ЕС
По мнению Зеленского, россиянам нужно снизить финансирование Украины во время войны.
"Каким образом это сделать? Сначала - разделить Соединенные Штаты и ЕС, далее - разделить ЕС между собой. И они довольно успешны были с некоторыми шагами, с некоторыми странами. Вы знаете это, но сильные страны Европы вместе, и это очень хорошо. Вот почему они хотят уменьшить финансирование. И замороженные активы это решение, как не потерять эти важные средства для украинской безопасности", - подчеркнул он.
РФ распространяет дезинформацию о своих успехах на фронте
Комментируя попытки России "разделить ЕС", Зеленский сказал, что они направлены также на инициативу PURL, в рамках которой союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.
"Мы знаем, что Россия сотрудничает с некоторыми европейскими странами. Она подталкивает их не поставлять продукцию по этой программе... Россия распространяет дезинформацию в СМИ, преимущественно в Соединенных Штатах сегодня, также в Европе, что они выиграют эту войну. Но это неправда. У них есть потери -- один миллион триста тысяч [человек - ред.]. И их экономика сокращается. Конечно, они богатая страна, у них много денег, энергоносителей, поэтому нужны тотальные санкции в отношении энергетики - без игр - настоящие. Поэтому все это будет давить на них, и они будут сидеть и говорить", - резюмировал Зеленский.
все що Гниді Валоді Оманському треба це "можливості використати ці кошти"
(За двома зайцями)
дай ці гроші на впк та оборону
АЛЕ
Ось твої обовязки
- оборонні споруди - НЕМА ВКРАДЕНО
- зброя - НЕМА ВКРАДЕНО
- мобілізація - НЕМА ДЕМОРАЛІЗОВАНО СЗЧ 300 000 - це ціна армія стільки скільки на фронті
- податки - ВСІ ПІШЛИ В ТІНЬ бо ти гетьманцева дав "щипати гусака"
Все що ти міг зробити - ВСЕ ЗНИЩИВ. А потім їздиш по світу і тридиш