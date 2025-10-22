РФ намагається розділити США та ЄС, щоб зменшити підтримку України, - Зеленський

Росія прагне послабити допомогу Україні, намагаючись розколоти західних партнерів і завадити ухваленню важливих рішень, зокрема щодо російських заморожених активів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що зараз на Росію не чиниться достатній тиск задля сприяння достатньому рівню зацікавленості в мирних переговорах.

"Нам потрібне рішення щодо заморожених російських активів… Сподіваюся, що завтра у нас буде шанс, але ми розуміємо, що це складне рішення. Росія зробить усе, щоб не дати нам можливості використати ці кошти", - зауважив він.

Росія хоче розділити США та ЄС

На думку Зеленського, росіянам потрібно знизити фінансування України під час війни.

"Яким чином це зробити? Спочатку –– розділити Сполучені Штати та ЄС, далі –– розділити ЄС між собою. І вони доволі успішні були з деякими кроками, з деякими країнами. Ви знаєте це, але сильні країни Європи разом, і це дуже добре. Ось чому вони хочуть зменшити фінансування. І заморожені активи це рішення, як не втратити ці важливі кошти для української безпеки", - наголосив він.

РФ поширює дезінформацію про свої успіхи на фронті

Коментуючи спроби Росії "розділити ЄС", Зеленський сказав, що вони спрямовані також на ініціативу PURL, у межах якої союзники НАТО купують американську зброю для України.

"Ми знаємо, що Росія співпрацює з деякими європейськими країнами. Вона підштовхує їх не постачати продукцію за цією програмою… Росія поширює дезінформацію в ЗМІ, переважно в Сполучених Штатах сьогодні, також у Європі, що вони виграють цю війну. Але це неправда. У них є втрати –– один мільйон триста тисяч [осіб - ред.]. І їхня економіка скорочується. Звісно, вони багата країна, в них багато грошей, енергоносіїв, тому потрібні тотальні санкції щодо енергетики – без ігор – справжні. Тож усе це тиснутиме на них, і вони сидітимуть і говоритимуть", - резюмував Зеленський.

