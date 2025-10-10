УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
272 2

Лідери Британії, Німеччини та Франції домовилися просувати ідею "репараційної позики" для України

мерц, макрон, стармер

У п'ятницю, 10 жовтня, під час телефонної розмови лідери Великої Британії, Німеччини та Франції домовилися спільно просувати ініціативи з використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться на сайті уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Європейські лідери в розмові засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Кремль.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України і, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки",- сказано в заяві.

"Ми домовилися розробляти подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни для Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші заходи щодо російського "тіньового флоту",- додали очільники Британії, Франції та Німеччини.

Читайте також: Схооф про використання заморожених активів РФ: ЄС та G7 мають поділяти ризики для Бельгії

Автор: 

росія (68336) заморожені активи (662)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какие, ***, позыки, тупо репарации с *********.
показати весь коментар
10.10.2025 23:56 Відповісти
"Лідери Британії, Німеччини та Франції домовилися просувати (чимось там) паровоз "репараційної позики" для України". і пар, і воз й понині там!
показати весь коментар
11.10.2025 00:03 Відповісти
 
 