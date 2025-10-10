Лідери Британії, Німеччини та Франції домовилися просувати ідею "репараційної позики" для України

У п'ятницю, 10 жовтня, під час телефонної розмови лідери Великої Британії, Німеччини та Франції домовилися спільно просувати ініціативи з використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться на сайті уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Європейські лідери в розмові засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Кремль.

"З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України і, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки",- сказано в заяві.

"Ми домовилися розробляти подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни для Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші заходи щодо російського "тіньового флоту",- додали очільники Британії, Франції та Німеччини.

