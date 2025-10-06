Схооф про використання заморожених активів РФ: ЄС та G7 мають поділяти ризики для Бельгії

Країни-члени ЄС та G7 мають спільно розділити правові й фінансові ризики, пов’язані з використанням заморожених російських активів, щоб зняти надмірне навантаження з Бельгії.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми справді обговорювали це (використання заморожених активів РФ. - Ред.) під час останнього неформального саміту Європейської ради минулого четверга. Всім відомо, що фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії. - Ред.) виступила з пропозицією "репараційної позики" для України, і щодо цього дуже позитивно висловився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і ставлення Нідерландів до використання заморожених активів РФ також позитивне", - зазначив він.

Читайте: Найімовірніше, рішення щодо використання активів РФ для України буде ухвалено наприкінці жовтня, - Мерц

За словами Схоофа, є правові та фінансові ризики "репараційної позики", про що раніше сказав прем'єр Бельгії Барт де Вевер.

"Бельгія не може нести усі ризики. Ми всі в Європейському Союзі, а також в межах Великої сімки маємо поділяти ці ризики", - додав він.

За словами прем'єра Нідерландів, щойно у цьому питанні буде досягнута згода, подальша розробка механізму має значно пришвидшитися.

Раніше повідомлялося, що на саміті у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо надання Україні позики на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

