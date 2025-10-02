Найімовірніше, рішення щодо використання активів РФ для України буде ухвалено наприкінці жовтня, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні буде ухвалено за три тижні на Європейській Раді.
Про це пише ntv, передає Цензор.НЕТ.
"Через три тижні, найімовірніше, буде ухвалено конкретне рішення на наступній Європейській Раді", – сказав він на засіданні Європейської політичної спільноти в Копенгагені.
Він наголосив: "Я підтримаю будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи".
Раніше повідомлялося, що на саміті у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо надання Україні позики на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.
«Безкоштовних грошей не буває. Завжди є наслідки», - заявив Прем'єр-міністр Бельгії де Вевер журналістам у Копенгагені. «Вчора я пояснив колегам, що хочу отримати їхні підписи під заявою: якщо ми візьмемо гроші Путіна, скористаємося ними, і ми всі нестимемо відповідальність, якщо щось піде не так».
Ще питання - репутація Бельгії як тихої фінансової гавані. У Бельгії зберігають гроші з усього світу; і тому й зберігають, що впевнені у безпеці їх збереження. Зрозуміло, що Росія - агресор, ясно, що це виняткова ситуація тощо, але... Але все одно вилучити гроші, які хтось вам довірив, - це прецедент. І якийсь шейх наступного разу покладе свої кілька мільярдів у Дубай замість Брюсселя.
Над цим думають.
Кремль засудив цю пропозицію, назвавши її «чистою крадіжкою».