Найімовірніше, рішення щодо використання активів РФ для України буде ухвалено наприкінці жовтня, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні буде ухвалено за три тижні на Європейській Раді.

Про це пише ntv, передає Цензор.НЕТ.

"Через три тижні, найімовірніше, буде ухвалено конкретне рішення на наступній Європейській Раді", – сказав він на засіданні Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Він наголосив: "Я підтримаю будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи".

Раніше повідомлялося, що на саміті у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо надання Україні позики на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.