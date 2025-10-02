УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Використання заморожених активів РФ
266 5

Найімовірніше, рішення щодо використання активів РФ для України буде ухвалено наприкінці жовтня, - Мерц

Мерц про заморожені активи РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні буде ухвалено за три тижні на Європейській Раді.

Про це пише ntv, передає Цензор.НЕТ.

"Через три тижні, найімовірніше, буде ухвалено конкретне рішення на наступній Європейській Раді", – сказав він на засіданні Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Він наголосив: "Я підтримаю будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Раніше повідомлялося, що на саміті у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо надання Україні позики на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Автор: 

заморожені активи (650) Мерц Фрідріх (251)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.10.2025 18:27 Відповісти
Шмарклежуйство союзників продовжується. Вивчили б історію хоча б 20-го століття. Перемагає швидкість, дисциплінованість і рішучість. Постійні наради/теревені/суперечки розріджують міць держав і коаліцій. Якщо ухвалено рішення зупинити кацапську орду, тоді : ВСЕ для фронту, ВСЕ для перемоги .... і НЕГАЙНО.
показати весь коментар
02.10.2025 18:34 Відповісти
На саміті у Копенгагені в середу лідери ЄС висловили широку підтримку ідеї використання російських активів, заморожених на Заході, для надання Україні кредиту у розмірі €140млрд, але заявили, що обговорять це питання додатково, щоб спробувати врегулювати юридичні аспекти операції. Бельгія, де перебуває найбільша частина заморожених активів в Європі, твердо переконана, що, перш ніж погодитися на цей план, їй ************ надійні гарантії ЄС, що вона не залишиться сам-на-сам з Москвою, якщо російські активи доведеться раптово повернути.
«Безкоштовних грошей не буває. Завжди є наслідки», - заявив Прем'єр-міністр Бельгії де Вевер журналістам у Копенгагені. «Вчора я пояснив колегам, що хочу отримати їхні підписи під заявою: якщо ми візьмемо гроші Путіна, скористаємося ними, і ми всі нестимемо відповідальність, якщо щось піде не так».
Ще питання - репутація Бельгії як тихої фінансової гавані. У Бельгії зберігають гроші з усього світу; і тому й зберігають, що впевнені у безпеці їх збереження. Зрозуміло, що Росія - агресор, ясно, що це виняткова ситуація тощо, але... Але все одно вилучити гроші, які хтось вам довірив, - це прецедент. І якийсь шейх наступного разу покладе свої кілька мільярдів у Дубай замість Брюсселя.
Над цим думають.
Кремль засудив цю пропозицію, назвавши її «чистою крадіжкою».
показати весь коментар
02.10.2025 18:49 Відповісти
Наймовірніше, скоріш за все, може бути, майже точно, якось на днях чи раніше, дуже вирогідно колись ми примимо рішення. Але це не точно...
показати весь коментар
02.10.2025 19:00 Відповісти
А вже точно приймуть рішення тоді, коли буряти будуть витягувати унітази з під задниць парижан. Макрон дві руки підніматиме за це рішення, і не тільки Макрон.
показати весь коментар
02.10.2025 20:26 Відповісти
 
 