УКР
Передача Україні заморожених російських активів
Лідери ЄС не погодили виділення Україні 140 млрд євро з російських активів, - FT

Британські депутати закликають передати заморожені активи РФ Україні

На саміті у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо надання Україні позики на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Причиною стало заперечення Бельгії щодо використання активів та занепокоєння Франції і Люксембургу щодо юридичних наслідків. План передбачав, що Україна поверне кошти після закінчення війни та виплати Росією післявоєнних репарацій, після чого ЄС відновить кошти через Euroclear.

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер на закритій зустрічі висловився проти пропозиції, наголосивши на необхідності більшого правового захисту на випадок, якщо Москва подасть позов проти Бельгії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "ризик має бути покладений на плечі всіх нас" і пропозицію слід детальніше опрацювати.

Представники ЄС підкреслюють, що використання російських активів може бути "єдиним виходом", проте для реалізації кредиту потрібна згода всіх 27 держав Союзу. За оцінками видання, Єврокомісія навряд чи встигне підготувати офіційну юридичну пропозицію до наступної зустрічі лідерів у Брюсселі через обсяг технічної роботи.

+3
Прямо класика - "денег нет, но ви там держітеся" .
02.10.2025 13:47 Відповісти
+3
Логічно - бояться, що вкрадуть
02.10.2025 13:49 Відповісти
+3
Збіговисько "ні про що" в своєму репертуарі.
02.10.2025 13:52 Відповісти
Сыруны
02.10.2025 13:44 Відповісти
Так ***** ж заявив, що тільки но ЄС візьме ті гроші то він націоналізує все буржуйське майно на територі мордору
02.10.2025 13:52 Відповісти
Навряд чи там є майна на 200 млрд$ ...
02.10.2025 13:53 Відповісти
Чекають щоб дибіл тромб взяв вогонь на сєбя. Дєдушка старьій єму все равно @
02.10.2025 13:44 Відповісти
Треба трохи кацапських дронів до Бельгії надіслати.
02.10.2025 13:45 Відповісти
Бельгія і Люксембург занадто далеко.
Краще в Польщу. Та побільше!
02.10.2025 14:06 Відповісти
бУЛО Б дивно шоб виділили
02.10.2025 13:45 Відповісти
Прямо класика - "денег нет, но ви там держітеся" .
02.10.2025 13:47 Відповісти
Україна поверне кошти після закінчення війни та виплати Росією післявоєнних репарацій.. Джерело: https://censor.net/ua/n3577436
- ну , все зрозуміло ...
02.10.2025 13:48 Відповісти
хтось сподівався? то смішно
02.10.2025 13:49 Відповісти
Логічно - бояться, що вкрадуть
02.10.2025 13:49 Відповісти
Трамп неправильний Орбан, Фіцо в тепер цілий ЄС до якого прямує Україна. Якщо всі довкола неправильні варто зазирнути в люстерко.
02.10.2025 13:51 Відповісти
Збіговисько "ні про що" в своєму репертуарі.
02.10.2025 13:52 Відповісти
Ахаха, "союзники" "щита" знову себе проявили.
02.10.2025 14:00 Відповісти
А їм то що. Вони не платять, але за них воюють . Ну і навіщо тоді платити.
02.10.2025 14:44 Відповісти
Колхоз. Грёбаный европейский колхоз. Кстати, одна из причин, почему я никогда в жизни не занимался бизнесом с партнёрами. Рано или поздно лучшие друзья или родственники становятся врагами. Всегда работал в одиночку. Если что-то шло удачно-все няшки мои. Если в чём-то влетал-кивать было не на кого. Мог разве что башкой В стенку стукнуть. И такое бывало)
02.10.2025 14:01 Відповісти
куйло давно,ще перед війною з Україною з лідерів Європи зробив для себе їх у "шлюхи звичайні європейські" .для котрих він сутинер.В простонародні це називається "курва є курва"
02.10.2025 14:06 Відповісти
 
 