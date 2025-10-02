Лідери ЄС не погодили виділення Україні 140 млрд євро з російських активів, - FT

На саміті у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо надання Україні позики на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Причиною стало заперечення Бельгії щодо використання активів та занепокоєння Франції і Люксембургу щодо юридичних наслідків. План передбачав, що Україна поверне кошти після закінчення війни та виплати Росією післявоєнних репарацій, після чого ЄС відновить кошти через Euroclear.

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер на закритій зустрічі висловився проти пропозиції, наголосивши на необхідності більшого правового захисту на випадок, якщо Москва подасть позов проти Бельгії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "ризик має бути покладений на плечі всіх нас" і пропозицію слід детальніше опрацювати.

Представники ЄС підкреслюють, що використання російських активів може бути "єдиним виходом", проте для реалізації кредиту потрібна згода всіх 27 держав Союзу. За оцінками видання, Єврокомісія навряд чи встигне підготувати офіційну юридичну пропозицію до наступної зустрічі лідерів у Брюсселі через обсяг технічної роботи.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!