Передача Украине замороженных средств РФ
Лидеры ЕС не согласовали выделение Украине 140 млрд евро из российских активов, - FT

Британские депутаты призывают передать замороженные активы РФ Украине

На саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса относительно предоставления Украине займа на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Причиной стало возражение Бельгии относительно использования активов и беспокойство Франции и Люксембурга относительно юридических последствий. План предусматривал, что Украина вернет средства после окончания войны и выплаты Россией послевоенных репараций, после чего ЕС восстановит средства через Euroclear.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер на закрытой встрече высказался против предложения, подчеркнув необходимость большей правовой защиты на случай, если Москва подаст иск против Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "риск должен быть возложен на плечи всех нас" и предложение следует подробнее проработать.

Представители ЕС подчеркивают, что использование российских активов может быть "единственным выходом", однако для реализации кредита требуется согласие всех 27 государств Союза. По оценкам издания, Еврокомиссия вряд ли успеет подготовить официальное юридическое предложение до следующей встречи лидеров в Брюсселе из-за объема технической работы.

Евросоюз (17645) замороженные активы (349)
+1
Логічно - бояться, що вкрадуть
02.10.2025 13:49 Ответить
Сыруны
02.10.2025 13:44 Ответить
Так ***** ж заявив, що тільки но ЄС візьме ті гроші то він націоналізує все буржуйське майно на територі мордору
02.10.2025 13:52 Ответить
Навряд чи там є майна на 200 млрд$ ...
02.10.2025 13:53 Ответить
Чекають щоб дибіл тромб взяв вогонь на сєбя. Дєдушка старьій єму все равно @
02.10.2025 13:44 Ответить
Треба трохи кацапських дронів до Бельгії надіслати.
02.10.2025 13:45 Ответить
бУЛО Б дивно шоб виділили
02.10.2025 13:45 Ответить
Прямо класика - "денег нет, но ви там держітеся" .
02.10.2025 13:47 Ответить
Україна поверне кошти після закінчення війни та виплати Росією післявоєнних репарацій.. Джерело: https://censor.net/ua/n3577436
- ну , все зрозуміло ...
02.10.2025 13:48 Ответить
хтось сподівався? то смішно
02.10.2025 13:49 Ответить
Логічно - бояться, що вкрадуть
02.10.2025 13:49 Ответить
Трамп неправильний Орбан, Фіцо в тепер цілий ЄС до якого прямує Україна. Якщо всі довкола неправильні варто зазирнути в люстерко.
02.10.2025 13:51 Ответить
Збіговисько "ні про що" в своєму репертуарі.
02.10.2025 13:52 Ответить
Мені чомусь здається, що вся ця фальшива істерія з дронами була заради цього.
02.10.2025 13:56 Ответить
Ахаха, "союзники" "щита" знову себе проявили.
02.10.2025 14:00 Ответить
 
 