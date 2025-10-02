Лидеры ЕС не согласовали выделение Украине 140 млрд евро из российских активов, - FT

На саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса относительно предоставления Украине займа на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Причиной стало возражение Бельгии относительно использования активов и беспокойство Франции и Люксембурга относительно юридических последствий. План предусматривал, что Украина вернет средства после окончания войны и выплаты Россией послевоенных репараций, после чего ЕС восстановит средства через Euroclear.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер на закрытой встрече высказался против предложения, подчеркнув необходимость большей правовой защиты на случай, если Москва подаст иск против Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "риск должен быть возложен на плечи всех нас" и предложение следует подробнее проработать.

Представители ЕС подчеркивают, что использование российских активов может быть "единственным выходом", однако для реализации кредита требуется согласие всех 27 государств Союза. По оценкам издания, Еврокомиссия вряд ли успеет подготовить официальное юридическое предложение до следующей встречи лидеров в Брюсселе из-за объема технической работы.

