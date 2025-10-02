Скорее всего, решение об использовании активов РФ для Украины будет принято в конце октября, - Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине будет принято через три недели на Европейском совете.

Об этом пишет ntv, передает Цензор.НЕТ.

"Через три недели, скорее всего, будет принято конкретное решение на следующем Европейском Совете", - сказал он на заседании Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Он подчеркнул: "Я поддержу любой путь, который позволит использовать российские активы".

Ранее сообщалось, что на саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса о предоставлении Украине займа на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.