Скорее всего, решение об использовании активов РФ для Украины будет принято в конце октября, - Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине будет принято через три недели на Европейском совете.
Об этом пишет ntv, передает Цензор.НЕТ.
"Через три недели, скорее всего, будет принято конкретное решение на следующем Европейском Совете", - сказал он на заседании Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Он подчеркнул: "Я поддержу любой путь, который позволит использовать российские активы".
Ранее сообщалось, что на саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса о предоставлении Украине займа на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.
«Безкоштовних грошей не буває. Завжди є наслідки», - заявив Прем'єр-міністр Бельгії де Вевер журналістам у Копенгагені. «Вчора я пояснив колегам, що хочу отримати їхні підписи під заявою: якщо ми візьмемо гроші Путіна, скористаємося ними, і ми всі нестимемо відповідальність, якщо щось піде не так».
Ще питання - репутація Бельгії як тихої фінансової гавані. У Бельгії зберігають гроші з усього світу; і тому й зберігають, що впевнені у безпеці їх збереження. Зрозуміло, що Росія - агресор, ясно, що це виняткова ситуація тощо, але... Але все одно вилучити гроші, які хтось вам довірив, - це прецедент. І якийсь шейх наступного разу покладе свої кілька мільярдів у Дубай замість Брюсселя.
Над цим думають.
Кремль засудив цю пропозицію, назвавши її «чистою крадіжкою».