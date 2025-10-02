РУС
Скорее всего, решение об использовании активов РФ для Украины будет принято в конце октября, - Мерц.

Мерц о замороженных активах РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине будет принято через три недели на Европейском совете.

Об этом пишет ntv, передает Цензор.НЕТ.

"Через три недели, скорее всего, будет принято конкретное решение на следующем Европейском Совете", - сказал он на заседании Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Он подчеркнул: "Я поддержу любой путь, который позволит использовать российские активы".

Ранее сообщалось, что на саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса о предоставлении Украине займа на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

02.10.2025 18:27
Шмарклежуйство союзників продовжується. Вивчили б історію хоча б 20-го століття. Перемагає швидкість, дисциплінованість і рішучість. Постійні наради/теревені/суперечки розріджують міць держав і коаліцій. Якщо ухвалено рішення зупинити кацапську орду, тоді : ВСЕ для фронту, ВСЕ для перемоги .... і НЕГАЙНО.
02.10.2025 18:34
На саміті у Копенгагені в середу лідери ЄС висловили широку підтримку ідеї використання російських активів, заморожених на Заході, для надання Україні кредиту у розмірі €140млрд, але заявили, що обговорять це питання додатково, щоб спробувати врегулювати юридичні аспекти операції. Бельгія, де перебуває найбільша частина заморожених активів в Європі, твердо переконана, що, перш ніж погодитися на цей план, їй ************ надійні гарантії ЄС, що вона не залишиться сам-на-сам з Москвою, якщо російські активи доведеться раптово повернути.
«Безкоштовних грошей не буває. Завжди є наслідки», - заявив Прем'єр-міністр Бельгії де Вевер журналістам у Копенгагені. «Вчора я пояснив колегам, що хочу отримати їхні підписи під заявою: якщо ми візьмемо гроші Путіна, скористаємося ними, і ми всі нестимемо відповідальність, якщо щось піде не так».
Ще питання - репутація Бельгії як тихої фінансової гавані. У Бельгії зберігають гроші з усього світу; і тому й зберігають, що впевнені у безпеці їх збереження. Зрозуміло, що Росія - агресор, ясно, що це виняткова ситуація тощо, але... Але все одно вилучити гроші, які хтось вам довірив, - це прецедент. І якийсь шейх наступного разу покладе свої кілька мільярдів у Дубай замість Брюсселя.
Над цим думають.
Кремль засудив цю пропозицію, назвавши її «чистою крадіжкою».
02.10.2025 18:49
Наймовірніше, скоріш за все, може бути, майже точно, якось на днях чи раніше, дуже вирогідно колись ми примимо рішення. Але це не точно...
02.10.2025 19:00
 
 