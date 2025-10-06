Схооф об использовании замороженных активов РФ: ЕС и G7 должны разделить риски для Бельгии

Страны-члены ЕС и G7 должны совместно разделить правовые и финансовые риски, связанные с использованием замороженных российских активов, чтобы снять чрезмерную нагрузку с Бельгии.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно обсуждали это (использование замороженных активов РФ. - Ред.) во время последнего неформального саммита Европейского совета в прошлый четверг. Всем известно, что фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. - Ред.) выступила с предложением "репарационного займа" для Украины, и по этому поводу очень положительно высказался канцлер Германии Фридрих Мерц, и отношение Нидерландов к использованию замороженных активов РФ также положительное", - отметил он.

По словам Схоофа, есть правовые и финансовые риски "репарационного займа", о чем ранее сказал премьер Бельгии Барт де Вевер.

"Бельгия не может нести все риски. Мы все в Европейском Союзе, а также в рамках Большой семерки должны разделять эти риски", - добавил он.

По словам премьера Нидерландов, как только в этом вопросе будет достигнуто согласие, дальнейшая разработка механизма должна значительно ускориться.

Ранее сообщалось, что на саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса относительно предоставления Украине займа на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

