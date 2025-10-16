Протидія безпілотникам та захист східного кордону: ЄС представив чотири ключові оборонні проєкти

Європейська комісія представила чотири флагманські оборонні проєкти, які передбачають систему боротьби з безпілотниками та план зміцнення східного кордону, в межах зусиль, спрямованих на підготовку до оборони до 2030 року.

Як зазначається, ці проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання, через війну в Україні, що Росія може напасти на члена ЄС найближчими роками.

"Небезпека не зникне навіть після завершення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти Росії", - наголосила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

У Єврокомісії розповіли, що два із чотирьох представлених проєктів є особливо актуальними. Це Європейська ініціатива з протидії дронам ("Стіна дронів") і Eastern Flank Watch, мета якої - зміцнення східних кордонів ЄС на суші, у повітрі та на морі.

Уточнюється, що обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року. Водночас проєкт з протидії безпілотникам має повністю запрацювати у 2027 році, а програма Eastern Flank Watch - до кінця 2028 року.

Також передбачається створення Європейського повітряного щита - для захисту від ракет та інших загроз з повітря, і Європейського космічного щита - для захисту європейських космічних активів і сервісів.

Повідомляється, що лідери 27 країн-членів ЄС ухвалять рішення щодо підтримки цих ініціатив та домовляться, які країни координуватимуть проєкти, які буде підтримано.

