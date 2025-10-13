ЄС представить дорожню мапу оборони для стримування Росії цього тижня, - Каллас

Цього тижня Єврокомісія презентує дорожню карту оборони. Її представлять Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Каллас заявила на спільній з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції

"Щоразу, коли російський безпілотник або літак порушує наш повітряний простір, є ризик ескалації – ненавмисної чи ні. Росія заграється з війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну міць Європи на військове стримування. Цього тижня ми з президенткою фон дер Ляєн представимо дорожню карту європейської оборони", – оголосила вона.

Нагадаємо, Європейська рада 23–24 жовтня у Брюсселі розгляне дорожню карту з оборонної готовності ЄС, що включає створення "стіни дронів" і систему Eastern Flank Watch. Пріоритет — безпілотники та засоби протидії дронам.

