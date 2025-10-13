ЕС представит дорожную карту обороны для сдерживания России на этой неделе, - Каллас
На этой неделе Еврокомиссия представляет дорожную карту обороны. Ее представят Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Кая Каллас.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Каллас заявила на совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции
"Каждый раз, когда российский беспилотник или самолет нарушает наше воздушное пространство, есть риск эскалации - непреднамеренной или нет. Россия заигрывается с войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание. На этой неделе мы с президентом фон дер Ляйен представим дорожную карту европейской обороны", - объявила она.
Напомним, Европейский совет 23-24 октября в Брюсселе рассмотрит дорожную карту по оборонной готовности ЕС, включающую создание "стены дронов" и систему Eastern Flank Watch. Приоритет - беспилотники и средства противодействия дронам.
