Определенный период время было на стороне РФ, но теперь оно на стороне Украины, - Каллас
Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что военная экономика России уже слабая и станет еще слабее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины. Контрнаступление украинское становится видимо, а запланированные на лето и осень операции наступления не удались, провалились. Теперь Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты", - сказала она во время брифинга в Киеве.
Але час на боці України - головне потужно переконувати в цьому.