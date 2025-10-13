РУС
Новости Состояние российской экономики
Определенный период время было на стороне РФ, но теперь оно на стороне Украины, - Каллас

Кая Каллас считает, что экономика РФ слабеет

Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что военная экономика России уже слабая и станет еще слабее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины. Контрнаступление украинское становится видимо, а запланированные на лето и осень операции наступления не удались, провалились. Теперь Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты", - сказала она во время брифинга в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

россия (97627) экономика (3907) Каллас Кая (287)
Топ комментарии
2 - 3 місяці...
13.10.2025 12:12 Ответить
Ну всьо, тепер для перемоги залишилось лише сидіти і чекати.
13.10.2025 12:10 Ответить
На це не варто сподіватись. росіяни не зупиняться, поки не будуть знищені. Тільки їх фізичне знищення може забезпечити мир
13.10.2025 12:07 Ответить
Трамп всех вдохновляет. Певний період европейцы были в панике.
13.10.2025 12:08 Ответить
Оце таки військова "експеДка" (((
13.10.2025 12:08 Ответить
Їм сидіти, нам - один за другим переміщуватися в лежаче положення.
13.10.2025 12:11 Ответить
Час завжди на боці тих, хто його раціонально використовують!
13.10.2025 12:11 Ответить
От - от а може ше швидше і рашці кранти
13.10.2025 12:11 Ответить
Не треба чекати послаблення економіки рф, треба послаблювати ракетами
13.10.2025 12:15 Ответить
Ніколи час не був на стороні кацапстану, Україна виграла цю війну ще на її початку у 2022 році, і тепер доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
13.10.2025 12:26 Ответить
Український прапор на руїнах кремля особисто встановиш?
13.10.2025 12:30 Ответить
Як казав один совецький персонаж у москальскому фільмі "а мнє в атаку хадіть нє абязатєльна - мєня родіна і партія на другую должнасть паставілі")
13.10.2025 12:36 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
13.10.2025 12:43 Ответить
13.10.2025 12:44 Ответить
Там в Любліні добровольців набирають.
13.10.2025 12:31 Ответить
Територія України під окупацією постійно збільшується, на території України йде кровопролитна війна і саме українське населення найбільше страждає від цього.
Але час на боці України - головне потужно переконувати в цьому.
13.10.2025 12:51 Ответить
 
 