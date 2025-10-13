Определенный период время было на стороне РФ, но теперь оно на стороне Украины, - Каллас

Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что военная экономика России уже слабая и станет еще слабее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины. Контрнаступление украинское становится видимо, а запланированные на лето и осень операции наступления не удались, провалились. Теперь Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты", - сказала она во время брифинга в Киеве.

