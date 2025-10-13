Певний період час був на боці РФ, але тепер він на боці України, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що воєнна економіка Росія вже слабка та стане ще слабшою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля. Отже, ми можемо припустити, що час був певний період по російському боці, але тепер він на боці України. Контрнаступ український стає видимий, а заплановане на літо і осінь операції наступу не вдалися, провалилися. Тепер Росія хоче поквитатися, нападаючи на цивільну інфраструктуру та на енергетичні об'єкти", - сказала вона під час брифінгу у Києві.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ