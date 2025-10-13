УКР
Новини Стан російської економіки
2 444 17

Певний період час був на боці РФ, але тепер він на боці України, - Каллас

Кая Каллас вважає, що економіка РФ слабшає

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що воєнна економіка Росія вже слабка та стане ще слабшою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля. Отже, ми можемо припустити, що час був певний період по російському боці, але тепер він на боці України. Контрнаступ український стає видимий, а заплановане на літо і осінь операції наступу не вдалися, провалилися. Тепер Росія хоче поквитатися, нападаючи на цивільну інфраструктуру та на енергетичні об'єкти", - сказала вона під час брифінгу у Києві.

росія (68383) економіка (996) Каллас Кая (357)
Топ коментарі
+6
2 - 3 місяці...
13.10.2025 12:12 Відповісти
+5
На це не варто сподіватись. росіяни не зупиняться, поки не будуть знищені. Тільки їх фізичне знищення може забезпечити мир
13.10.2025 12:07 Відповісти
+4
Ну всьо, тепер для перемоги залишилось лише сидіти і чекати.
13.10.2025 12:10 Відповісти
На це не варто сподіватись. росіяни не зупиняться, поки не будуть знищені. Тільки їх фізичне знищення може забезпечити мир
13.10.2025 12:07 Відповісти
Трамп всех вдохновляет. Певний період европейцы были в панике.
13.10.2025 12:08 Відповісти
Оце таки військова "експеДка" (((
13.10.2025 12:08 Відповісти
Ну всьо, тепер для перемоги залишилось лише сидіти і чекати.
13.10.2025 12:10 Відповісти
Їм сидіти, нам - один за другим переміщуватися в лежаче положення.
13.10.2025 12:11 Відповісти
Час завжди на боці тих, хто його раціонально використовують!
13.10.2025 12:11 Відповісти
От - от а може ше швидше і рашці кранти
13.10.2025 12:11 Відповісти
2 - 3 місяці...
13.10.2025 12:12 Відповісти
Не треба чекати послаблення економіки рф, треба послаблювати ракетами
13.10.2025 12:15 Відповісти
Ніколи час не був на стороні кацапстану, Україна виграла цю війну ще на її початку у 2022 році, і тепер доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
13.10.2025 12:26 Відповісти
Український прапор на руїнах кремля особисто встановиш?
13.10.2025 12:30 Відповісти
Як казав один совецький персонаж у москальскому фільмі "а мнє в атаку хадіть нє абязатєльна - мєня родіна і партія на другую должнасть паставілі")
13.10.2025 12:36 Відповісти
13.10.2025 12:44 Відповісти
Там в Любліні добровольців набирають.
13.10.2025 12:31 Відповісти
Територія України під окупацією постійно збільшується, на території України йде кровопролитна війна і саме українське населення найбільше страждає від цього.
Але час на боці України - головне потужно переконувати в цьому.
13.10.2025 12:51 Відповісти
 
 