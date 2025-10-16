Противодействие беспилотникам и защита восточной границы: ЕС представил четыре ключевых оборонных проекта

Европейская комиссия представила четыре флагманских оборонных проекта, предусматривающих систему борьбы с беспилотниками и план укрепления восточной границы в рамках усилий, направленных на подготовку к обороне до 2030 года.

Как отмечается, эти проекты содержатся в "дорожной карте" оборонной политики Евросоюза. Они отражают опасения, из-за войны в Украине, что Россия может напасть на члена ЕС в ближайшие годы.

"Опасность не исчезнет даже после завершения войны в Украине. Очевидно, что нам нужно укрепить нашу оборону против России", - подчеркнула глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

В Еврокомиссии рассказали, что два из четырех представленных проектов являются особенно актуальными. Это Европейская инициатива по противодействию дронам ("Стена дронов") и Eastern Flank Watch, цель которой - укрепление восточных границ ЕС на суше, в воздухе и на море.

Уточняется, что оба проекта должны быть в состоянии начальной готовности до конца следующего года. При этом проект по противодействию беспилотникам должен полностью заработать в 2027 году, а программа Eastern Flank Watch - до конца 2028 года.

Также предусматривается создание Европейского воздушного щита - для защиты от ракет и других угроз с воздуха, и Европейского космического щита - для защиты европейских космических активов и сервисов.

Сообщается, что лидеры 27 стран-членов ЕС примут решение о поддержке этих инициатив и договорятся, какие страны будут координировать проекты, которые будут поддержаны.

