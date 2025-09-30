УКР
Столтенберг про підтримку України після 2014 року: Ми могли допомогти українцям ефективніше оборонятися або взагалі запобігти вторгненню РФ

Столтенберг про підтримку України

У 2014 році, після незаконної анексії Криму Росією, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Однак наданням зброї, включно з летальною, можна було б запобігти вторгненню РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Варшавському безпековому форумі.

"Коли я прийшов у НАТО в 2014 році, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Тож ми фактично не надали значної допомоги. І Росія здійснила повномасштабне вторгнення у 2022 році", - розповів Столтенберг.

Він зауважив, що більш рішучі дії могли б допомогти Україні в майбутній обороні та меншій окупації або запобігти вторгненню.

Також дивіться: Військові та політики пропонують захистити Захід Україн системами ППО з можливим розширенням до столиці, - The Telegraph. КАРТА

Якби ми зробили більше, більше тренували українців, надали значно більше зброї, включно з летальною зброєю, принаймні у період після незаконної анексії 2014 року й до 2022, ми могли б або допомогти українцям значно ефективніше оборонятися, і Росія окупувала б менше їхньої території сьогодні, або взагалі запобігти вторгненню, тому що розрахунки в Москві могли б бути зовсім іншими", - зазначив колишній генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що українці дали відсіч агресору навіть за обмеженої підтримки, а, маючи більше підтримки від НАТО, могли б стримати агресію.

"Коли ми побачили Крим у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення, ми мали справді почати більше інвестувати у власну оборону та оборонну промисловість. І якщо щось і є уроком, то це те, що потрібно було робити це набагато раніше", - додав він.

Також Столтенберг привітав факт посилення підтримки українського народу та наголосив на необхідності не допустити перемоги Росії.

НАТО (6856) підтримка (648) Столтенберг Єнс (1596)
+2
Заяви європейців поділяються на:

1. Ми могли б допомогти Україні у минулому.
2. Нам потрібно допомогти Україні у майбутньому.
показати весь коментар
30.09.2025 16:14 Відповісти
+2
Прям закономірність, що всі західні екс-и після звільнення - такі рішучі та потужні, хоч до рани прикладай
показати весь коментар
30.09.2025 16:16 Відповісти
+2
прорашистськи натівський "крєндєль" "ми могли"...Та нікуя Ви не могли, куйло Вас скупив .гнид.оптом" перед нападом на Україну
показати весь коментар
30.09.2025 16:16 Відповісти
Заяви європейців поділяються на:

1. Ми могли б допомогти Україні у минулому.
2. Нам потрібно допомогти Україні у майбутньому.
показати весь коментар
30.09.2025 16:14 Відповісти
Це допомога Шредінгера.
показати весь коментар
30.09.2025 16:20 Відповісти
В 2014 Обама чітко заборонив постачати Україні будь яку зброю ! Навіть кацапам - запросто , а Україні - ні ...
Європейці , принаймні , намагаються зробити правильні висновки , а американці ...?
показати весь коментар
30.09.2025 16:22 Відповісти
Прям закономірність, що всі західні екс-и після звільнення - такі рішучі та потужні, хоч до рани прикладай
показати весь коментар
30.09.2025 16:16 Відповісти
Все пройшло - назад нічого не повернеш - зараз більше зброєю допомагайте
показати весь коментар
30.09.2025 16:16 Відповісти
прорашистськи натівський "крєндєль" "ми могли"...Та нікуя Ви не могли, куйло Вас скупив .гнид.оптом" перед нападом на Україну
показати весь коментар
30.09.2025 16:16 Відповісти
хароша мисля приходить завжди опосля 🙄
показати весь коментар
30.09.2025 16:21 Відповісти
Якби, да каби...У роті виросли гриби...Засунь свої запізнілі зізнання собі у сраку, пане столтенберге!
показати весь коментар
30.09.2025 16:22 Відповісти
Я й досі пам'ятаю самміт в Кардіфі в 2014 році, на який так сподівалась Україна і як мило посміхався Обама, говорячи: розгрібайте самі. Про Меркелиху взагалі мовчу.
показати весь коментар
30.09.2025 16:35 Відповісти
После отставки пришло прозрение. Как и у всех "бывших".
показати весь коментар
30.09.2025 16:36 Відповісти
Чим допомогли? Ковдрами? Чи аптечками? Чи забороною продажу летальної зброї, бо вона начебто може опинитись у якихось "тєрорістов"? Який же встид...🤦‍♂️ Всі крепкі заднім умом...
показати весь коментар
30.09.2025 16:38 Відповісти
А ось і він! Як я і говорив, не встигне стати "ексом" - як зараз же почне хоробро "воювати". Зараз ще закличе НАТО не боятися і надати Україні томагавки)))
показати весь коментар
30.09.2025 16:39 Відповісти
о прокинувся ….рішучий та стурбований… через декілька років рютте теж саме заявить….
показати весь коментар
30.09.2025 16:39 Відповісти
Та і зараз це не допомога!!!
показати весь коментар
30.09.2025 16:45 Відповісти
Сильно можна допомогли, коли прийшли Зельоні, і почали виконувати всі вимоги Пуйла. Від роззброєння, скорочення Армії, до відводу військ зі стратегічних напрямків, і розмінування проходів.
показати весь коментар
30.09.2025 17:34 Відповісти
 
 