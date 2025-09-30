Столтенберг про підтримку України після 2014 року: Ми могли допомогти українцям ефективніше оборонятися або взагалі запобігти вторгненню РФ

У 2014 році, після незаконної анексії Криму Росією, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Однак наданням зброї, включно з летальною, можна було б запобігти вторгненню РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Варшавському безпековому форумі.

"Коли я прийшов у НАТО в 2014 році, більшість союзників були проти надання військової допомоги Україні, бо боялися, що це може спровокувати Росію. Тож ми фактично не надали значної допомоги. І Росія здійснила повномасштабне вторгнення у 2022 році", - розповів Столтенберг.

Він зауважив, що більш рішучі дії могли б допомогти Україні в майбутній обороні та меншій окупації або запобігти вторгненню.

Якби ми зробили більше, більше тренували українців, надали значно більше зброї, включно з летальною зброєю, принаймні у період після незаконної анексії 2014 року й до 2022, ми могли б або допомогти українцям значно ефективніше оборонятися, і Росія окупувала б менше їхньої території сьогодні, або взагалі запобігти вторгненню, тому що розрахунки в Москві могли б бути зовсім іншими", - зазначив колишній генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що українці дали відсіч агресору навіть за обмеженої підтримки, а, маючи більше підтримки від НАТО, могли б стримати агресію.

"Коли ми побачили Крим у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення, ми мали справді почати більше інвестувати у власну оборону та оборонну промисловість. І якщо щось і є уроком, то це те, що потрібно було робити це набагато раніше", - додав він.

Також Столтенберг привітав факт посилення підтримки українського народу та наголосив на необхідності не допустити перемоги Росії.