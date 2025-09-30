РУС
Столтенберг о поддержке Украины после 2014 года: Мы могли помочь украинцам более эффективно защищаться или вообще предотвратить вторжение РФ

Столтенберг о поддержке Украины

В 2014 году, после незаконной аннексии Крыма Россией, большинство союзников были против предоставления военной помощи Украине, потому что боялись, что это может спровоцировать Россию. Однако предоставлением оружия, включая летальное, можно было бы предотвратить вторжение РФ.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Варшавском форуме по безопасности.

"Когда я пришел в НАТО в 2014 году, большинство союзников были против предоставления военной помощи Украине, потому что боялись, что это может спровоцировать Россию. Поэтому мы фактически не предоставили значительной помощи. И Россия осуществила полномасштабное вторжение в 2022 году", - рассказал Столтенберг.

Он отметил, что более решительные действия могли бы помочь Украине в будущей обороне и меньшей оккупации или предотвратить вторжение.

Также смотрите: Военные и политики предлагают защитить Запад Украины системами ПВО с возможным расширением до столицы, - The Telegraph. КАРТА

Если бы мы сделали больше, больше тренировали украинцев, предоставили значительно больше оружия, включая летальное оружие, по крайней мере в период после незаконной аннексии 2014 года и до 2022 года, мы могли бы или помочь украинцам значительно эффективнее обороняться, и Россия оккупировала бы меньше их территории сегодня, или вообще предотвратить вторжение, потому что расчеты в Москве могли бы быть совсем другими", - отметил бывший генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что украинцы дали отпор агрессору даже при ограниченной поддержке, а, имея больше поддержки от НАТО, могли бы сдержать агрессию.

"Когда мы увидели Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение, мы должны были действительно начать больше инвестировать в собственную оборону и оборонную промышленность. И если что-то и является уроком, то это то, что нужно было делать это гораздо раньше", - добавил он.



Также Столтенберг приветствовал факт усиления поддержки украинского народа и подчеркнул необходимость не допустить победы России.

НАТО (10387) поддержка (718) Столтенберг Йенс (1620)
+2
Заяви європейців поділяються на:

1. Ми могли б допомогти Україні у минулому.
2. Нам потрібно допомогти Україні у майбутньому.
30.09.2025 16:14 Ответить
+2
Прям закономірність, що всі західні екс-и після звільнення - такі рішучі та потужні, хоч до рани прикладай
30.09.2025 16:16 Ответить
+2
прорашистськи натівський "крєндєль" "ми могли"...Та нікуя Ви не могли, куйло Вас скупив .гнид.оптом" перед нападом на Україну
30.09.2025 16:16 Ответить
Заяви європейців поділяються на:

1. Ми могли б допомогти Україні у минулому.
2. Нам потрібно допомогти Україні у майбутньому.
30.09.2025 16:14 Ответить
Це допомога Шредінгера.
30.09.2025 16:20 Ответить
В 2014 Обама чітко заборонив постачати Україні будь яку зброю ! Навіть кацапам - запросто , а Україні - ні ...
Європейці , принаймні , намагаються зробити правильні висновки , а американці ...?
30.09.2025 16:22 Ответить
Прям закономірність, що всі західні екс-и після звільнення - такі рішучі та потужні, хоч до рани прикладай
30.09.2025 16:16 Ответить
Все пройшло - назад нічого не повернеш - зараз більше зброєю допомагайте
30.09.2025 16:16 Ответить
прорашистськи натівський "крєндєль" "ми могли"...Та нікуя Ви не могли, куйло Вас скупив .гнид.оптом" перед нападом на Україну
30.09.2025 16:16 Ответить
хароша мисля приходить завжди опосля 🙄
30.09.2025 16:21 Ответить
Якби, да каби...У роті виросли гриби...Засунь свої запізнілі зізнання собі у сраку, пане столтенберге!
30.09.2025 16:22 Ответить
Я й досі пам'ятаю самміт в Кардіфі в 2014 році, на який так сподівалась Україна і як мило посміхався Обама, говорячи: розгрібайте самі. Про Меркелиху взагалі мовчу.
30.09.2025 16:35 Ответить
После отставки пришло прозрение. Как и у всех "бывших".
30.09.2025 16:36 Ответить
Чим допомогли? Ковдрами? Чи аптечками? Чи забороною продажу летальної зброї, бо вона начебто може опинитись у якихось "тєрорістов"? Який же встид...🤦‍♂️ Всі крепкі заднім умом...
30.09.2025 16:38 Ответить
А ось і він! Як я і говорив, не встигне стати "ексом" - як зараз же почне хоробро "воювати". Зараз ще закличе НАТО не боятися і надати Україні томагавки)))
30.09.2025 16:39 Ответить
о прокинувся ….рішучий та стурбований… через декілька років рютте теж саме заявить….
30.09.2025 16:39 Ответить
Та і зараз це не допомога!!!
30.09.2025 16:45 Ответить
 
 