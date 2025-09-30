Столтенберг о поддержке Украины после 2014 года: Мы могли помочь украинцам более эффективно защищаться или вообще предотвратить вторжение РФ

В 2014 году, после незаконной аннексии Крыма Россией, большинство союзников были против предоставления военной помощи Украине, потому что боялись, что это может спровоцировать Россию. Однако предоставлением оружия, включая летальное, можно было бы предотвратить вторжение РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Варшавском форуме по безопасности.

"Когда я пришел в НАТО в 2014 году, большинство союзников были против предоставления военной помощи Украине, потому что боялись, что это может спровоцировать Россию. Поэтому мы фактически не предоставили значительной помощи. И Россия осуществила полномасштабное вторжение в 2022 году", - рассказал Столтенберг.

Он отметил, что более решительные действия могли бы помочь Украине в будущей обороне и меньшей оккупации или предотвратить вторжение.

Если бы мы сделали больше, больше тренировали украинцев, предоставили значительно больше оружия, включая летальное оружие, по крайней мере в период после незаконной аннексии 2014 года и до 2022 года, мы могли бы или помочь украинцам значительно эффективнее обороняться, и Россия оккупировала бы меньше их территории сегодня, или вообще предотвратить вторжение, потому что расчеты в Москве могли бы быть совсем другими", - отметил бывший генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что украинцы дали отпор агрессору даже при ограниченной поддержке, а, имея больше поддержки от НАТО, могли бы сдержать агрессию.

"Когда мы увидели Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение, мы должны были действительно начать больше инвестировать в собственную оборону и оборонную промышленность. И если что-то и является уроком, то это то, что нужно было делать это гораздо раньше", - добавил он.

Также Столтенберг приветствовал факт усиления поддержки украинского народа и подчеркнул необходимость не допустить победы России.