Военные и политики предлагают защитить Запад Украины системами ПВО с возможным расширением до столицы, - The Telegraph. КАРТА

Западные политики и военные предложили создать зону противовоздушной обороны над западной частью Украины для перехвата российских дронов и ракет.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на группу неназванных источников, передает Цензор.НЕТ.

В будущем этот "щит" может быть расширен и на Киев. При этом это было бы демонстрацией готовности Европы брать на себя риски и реально помогать Украине. По оценкам западных экспертов, развертывание ПВО уменьшит риски для Европы, укрепит позиции Украины и станет четким сигналом Кремлю.

Вопрос обсудят завтра в Копенгагене на встрече европейских лидеров.

