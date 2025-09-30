РУС
Военные и политики предлагают защитить Запад Украины системами ПВО с возможным расширением до столицы, - The Telegraph. КАРТА

Западные политики и военные предложили создать зону противовоздушной обороны над западной частью Украины для перехвата российских дронов и ракет.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на группу неназванных источников, передает Цензор.НЕТ.

В будущем этот "щит" может быть расширен и на Киев. При этом это было бы демонстрацией готовности Европы брать на себя риски и реально помогать Украине. По оценкам западных экспертов, развертывание ПВО уменьшит риски для Европы, укрепит позиции Украины и станет четким сигналом Кремлю.

Вопрос обсудят завтра в Копенгагене на встрече европейских лидеров.

Закрыть небо над западом Украины предлагают некоторые страны ЕС и НАТО

НАТО (10387) ПВО (3148) россия (97457) атака (560) война в Украине (6348)
А решта нехай дохнуть...
30.09.2025 15:21 Ответить
30.09.2025 15:24 Ответить
Слухай, рускій, всі розуміють, що захищати будуть зовсім не людей, а дещо інше. Так що, дарма скавулиш, москалю...
30.09.2025 15:42 Ответить
вони над собою боються збивати. Якщо така інформація буде офіційною, Піськов виступить, що це значить війна з НАТО і розмови вщухнуть
30.09.2025 15:25 Ответить
Це спрацювало би в 2022. Зараз ні.
30.09.2025 15:33 Ответить
Це вони, недолуги що, тренуваться над нами хочуть??!! Шкоди може бути більш ніж користі! Най краще літаки, ракети і гроші дають, ,,союзнички"....!!!
30.09.2025 15:28 Ответить
Коли припекло, то вирішили що й небо закрити можна. А до того, хай дохнуть українці, а ми будемо подачки давати.
30.09.2025 15:29 Ответить
Шашликиииииииии
30.09.2025 15:32 Ответить
трьоп, не вартий уваги.
30.09.2025 15:32 Ответить
Орбан з фіцою не дозволять. Небо треба було закривати ще у 22-му, а зараз пішли ви у сраку з таким закриванням.
30.09.2025 15:35 Ответить
Відмінне рішення, ось тільки нам у Миколаєві від цього не солодко.
Ви чого хлопці, поділили Україну на першосортних та другосортних?
30.09.2025 15:43 Ответить
 
 